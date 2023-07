(Alliance News) - Les marchés européens - selon le marché à terme IG - devraient ouvrir en baisse ce jeudi, alors que les craintes concernant les taux d'intérêt américains refont surface, et que tous les regards se tournent vers la visite du secrétaire au Trésor américain en Chine.

"Les marchés européens ont chuté tous les jours cette semaine, bien que les pertes d'hier aient été de loin les plus importantes, et devraient se poursuivre aujourd'hui. Les marchés américains ont également connu des difficultés hier, bien que leurs pertes aient été beaucoup plus modestes", a noté Michael Hewson de CMC.

Par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale, publié mercredi, montre que la banque centrale s'est engagée à augmenter encore les taux d'intérêt, malgré la pause du mois dernier. Les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils avaient l'intention de reprendre les hausses de taux, estimant qu'un nouveau resserrement était nécessaire pour maîtriser l'inflation dans la plus grande économie du monde.

"Presque tous les participants ont indiqué dans leurs projections économiques qu'ils pensaient que de nouvelles augmentations du taux cible des fonds fédéraux en 2023 seraient appropriées", selon les minutes de la réunion de juin du Comité fédéral de l'open market.

Selon M. Hewson de CMC, "certains responsables souhaitaient poursuivre les hausses de taux de 25 points de base, mais compte tenu de l'"incertitude" des perspectives, il a été décidé qu'une pause serait préférable, tant qu'il était clair que la "fenêtre" d'un mois pour la hausse de juillet, ainsi que d'autres hausses, était l'hypothèse principale".

"Cela contribue à expliquer les orientations très agressives des responsables de la Fed, qui ne prévoient aucune réduction des taux jusqu'en 2024", a conclu M. Hewson.

Le FTSE Mib, par conséquent, après avoir clôturé dans le rouge de 0,6 pour cent à 28 220,18, a affiché une lecture baissière de 183,00 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 40,00 points, le CAC 40 de Paris 58,50 points et le DAX 40 de Francfort 92,00 points.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a perdu 0,3 % à 42 501,73 hier soir, le Small-Cap a perdu 0,2 % à 26 952,79, et l'Italie Growth a terminé en baisse de 0,1 % à 9 057,60.

Sur la liste des plus fortes capitalisations de la Piazza Affari hier soir, Leonardo a pris la première place en menant le maigre segment haussier avec une hausse de 1,8% après que le gouvernement britannique ait confirmé un contrat de 870 millions de livres sterling sur cinq ans à BAE Systems et Leonardo UK - une filiale de Leonardo - pour améliorer les capacités radar du Typhoon de la RAF, équipant les avions de chasse avec l'un des radars les plus avancés au monde, le European Common Radar System Mk2.

Suite à l'annonce faite l'année dernière lors du Royal International Air Tattoo, au cours de laquelle les forces de défense britanniques se sont engagées à investir 2,35 milliards de livres sterling dans plusieurs améliorations du Typhoon, il s'agit du premier contrat attribué dans le cadre de cet investissement important et complexe, qui verra l'achèvement du développement et de l'intégration de l'ECRS Mk2.

Saipem s'est également bien comportée, affichant un gain de 1,1 % lors de sa huitième séance de hausse.

Prysmian Group - dans le rouge de 1,0% - a annoncé mercredi qu'il avait atteint une étape importante avec SP Transmission PLC et National Grid Electricity Transmission PLC, deux des propriétaires du réseau de transmission d'électricité au Royaume-Uni.

Enel - qui a terminé à 2,0% dans le rouge - a annoncé mercredi qu'Enel X Way et Saba Italia Spa, l'un des plus importants opérateurs spécialisés dans la gestion de parkings publics, avaient conclu un partenariat en Italie pour offrir aux conducteurs électriques de nouvelles opportunités de recharge avec 51 infrastructures de recharge disponibles dans 17 parkings gérés par Saba Italia à travers le pays.

Pirelli a cédé 0,6 %. Mardi, elle a signé un accord pour acquérir 100 % d'Hevea-Tec, le plus grand opérateur indépendant de traitement du caoutchouc naturel au Brésil.

La transaction aura lieu pour une valeur d'entreprise d'environ 21 millions d'euros, sous réserve d'ajustements à la clôture, qui - sous réserve de la réalisation de certaines conditions, y compris le feu vert de l'autorité antitrust - devrait avoir lieu d'ici la fin de 2023. L'acquisition n'aura aucun impact sur l'objectif d'environ 2,35 milliards d'euros prévu pour la position financière nette de Pirelli à la fin de 2023.

Inwit - dans le vert de 0,9% - a annoncé mardi qu'entre le 26 et le 30 juin, elle a acheté 327 671 actions ordinaires à un prix moyen de 11,9231 euros par action, pour un montant total de 3,9 millions d'euros.

FinecoBank s'est contractée de 2,5% et a terminé à la baisse. Marshall Wace a augmenté sa position courte sur le titre mardi à 1,7% contre 1,64% précédemment.

Sur le segment des cadets, bons achats sur Brunello Cucinelli, qui progresse de 2,4%, renouant avec la hausse après deux séances de baisse.

La palme revient à Saras, qui grimpe de 10 % et termine sa quatrième séance à la hausse. Saras a annoncé mercredi que Urion Holdings avait acheté 10,0 millions d'actions de la société, ce qui lui donne une participation de 13,52 % dans la société Moratti. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,1216 EUR, pour une valeur totale d'environ 11,2 millions EUR.

Arnoldo Mondadori Editore - +0,7% - a annoncé mardi qu'AdKaora, l'agence digitale du groupe Mondadori spécialisée dans la publicité mobile et le marketing de proximité, poursuivait sa croissance en s'étendant aux marchés internationaux et en procédant à l'acquisition des 70% restants d'Adgage, une société espagnole basée à Madrid spécialisée dans la publicité mobile et la publicité dans les jeux, dont elle avait acquis 30% en novembre 2021.

Les actions A de MFE ont clôturé en hausse de 0,4 %, tandis que les actions B étaient à parité.

Sur la liste des petites capitalisations, Immsi a bénéficié d'un gain de 3,8 % après deux séances de baisse.

Mondo TV - en baisse de 0,2 % - a annoncé mardi qu'elle avait signé un nouvel accord avec Educational, une société italienne qui mène des activités de recherche et de formation sur les stratégies d'apprentissage des enfants basées sur le jeu depuis plus de quarante ans sous la marque Ludattica, afin d'intégrer l'accord déjà existant à partir de 2020 pour l'exploitation des droits de licence et de merchandising de la propriété Il Gruffalò.

PLC System Srl - une société du groupe PLC qui a clôturé dans le rouge de 2,1% - a signé un contrat avec Suncore 2 Srl, une société du groupe Peridot Solar, pour la construction clé en main de la sous-station d'alimentation d'un condominium à haute tension, desservi par un grand parc photovoltaïque d'une puissance totale de 31,7 MWp, situé dans la région de Nuoro.

Parmi les PME, Energy a terminé la journée avec une perte de 9,3 %. La société a déclaré mercredi que Davide Tinazzi, le PDG de la société, a examiné les chiffres préliminaires du chiffre d'affaires du premier semestre, qui s'est terminé à 39,0 millions d'euros, contre 53,3 millions d'euros au 30 juin 2022. La marge d'Ebitda est de 20%.

Visibilia a clôturé dans le rouge de 20%, le jour où Daniela Santanché - qui a vendu ses actions en octobre dernier - s'est exprimée au Sénat sur les allégations faites à son encontre par une enquête du journal Report.

Fenix Entertainment a clôturé en hausse de 48 % à 0,017 EUR. Mardi, elle a annoncé la signature d'un accord avec Galassia Cinema, une société nouvellement créée et actuellement engagée dans la mise en place d'un vaste circuit de salles de cinéma, à ce jour quelque 200 associées et environ 200 autres en cours d'affiliation, dans toute l'Italie.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,4 %, le S&P dans le rouge de 0,2 %, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,2 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a chuté de 1,7 %, le Hang Seng a clôturé dans le rouge de 2,9 % et le Shanghai Composite a baissé de 0,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0860 USD contre 1,0875 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi. La livre, quant à elle, vaut 1,2714 USD contre 1,2717 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,4 USD contre 76,47 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 920,12 USD l'once contre 1 923,93 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, l'indice PMI de la construction en Italie, en Espagne, en France et dans la zone euro est attendu à 0930 CEST.

A 1030 CEST, l'indice des directeurs d'achat de la construction au Royaume-Uni sera publié tandis qu'à 1100 CEST, les ventes au détail de mai de la zone euro sont attendues.

À 1300 CEST, les demandes de prêts hypothécaires et les demandes d'allocations de chômage seront publiées aux États-Unis.

Dans le calendrier de la Piazza Affari, aucun événement spécial n'est attendu.

