(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se sont orientés à la hausse vendredi, soutenus par les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale s'abstiendra de relever les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion.

Patrick Harker, fonctionnaire de la Fed, s'est joint à d'autres pour préconiser une pause dans le cycle de resserrement, suggérant qu'il serait temps d'évaluer la situation. Par ailleurs, les investisseurs sont optimistes et pensent que les États-Unis ont évité le défaut de paiement, après que le Sénat a adopté une loi visant à suspendre le plafond de la dette. Tous les regards se tournent à présent vers le rapport sur le marché du travail américain, attendu plus tard dans la journée.

À Tokyo, vendredi, l'indice Nikkei 225 a progressé de 1,1 %. Le Shanghai Composite a clôturé dans le vert avec une hausse de 0,8 pour cent, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 3,9 pour cent.

L'indice FTSE Mib a progressé de 0,4 % pour atteindre 26 686,39.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,5 %, le CAC 40 de Paris de 0,7 % et le DAX 40 de Francfort de 0,7 %.

Le Mid-Cap a progressé de 0,4 % à 42 329,89, le Small-Cap de 0,2 % à 27 332,34, et l'Italie Growth de 0,3 % à 9 116,50.

Sur la liste des plus fortes capitalisations de la Piazza Affari, Saipem a pris un bon départ, augmentant de 2,5 % avec un prix de 1,23 EUR par action, après un gain de 1,9 % la veille.

Moncler a grimpé de 1,8 % à 63,02 euros. Comme indiqué dans un focus de ProiezioniDiBorsa jeudi, concernant l'action Moncler, "un signal d'achat a été déclenché sur ce titre. Une nouvelle phase haussière pourrait être en cours", écrit l'équipe d'analystes. "Pour que cela se produise, il est crucial que la résistance dans la zone des 64,41 euros soit cassée à la hausse", conclut l'analyse sur le titre.

Italgas - en hausse de 0,4% - a conclu avec succès jeudi le lancement d'une nouvelle émission obligataire arrivant à échéance en juin 2032, à taux fixe et d'un montant de 500 millions d'euros, avec un coupon annuel de 4,125%, en application du programme EMTN lancé en 2016 et renouvelé par une résolution du conseil d'administration du 15 septembre 2022.

Sur une note négative, UniCredit a clôturé en baisse de 0,8%, tandis que CNH Industrial a baissé de 0,3%.

Sur le segment des cadets, bons achats sur Autogrill, qui progresse de 1,6%, relevant la tête après deux séances dans le rouge.

Maire Tecnimont - en hausse de 0,4% - a annoncé jeudi que sa filiale KT-Kinetics Technology, qui fait partie de l'unité d'affaires Integrated E&C Solutions, s'est vu confier les travaux d'ingénierie préliminaires d'un nouveau complexe d'engrais verts en Amérique du Nord par un groupe d'investisseurs privés.

OVS - en baisse de 1,1 % - a annoncé jeudi qu'elle avait racheté 171 961 de ses propres actions ordinaires entre le 25 et le 31 mai. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 2,5061 euros par action, pour une valeur totale d'environ 431 000 euros.

Le cours de SOL a baissé de 1,4 % pour atteindre 25,45 euros par action. A noter que le titre est dans le vert depuis le début de l'année 2023 et qu'il est en hausse de plus de 45%.

Sur le SmallCap, Gequity a progressé de 7,1 pour cent à 0,0148 EUR, suite à son gain à deux chiffres à la veille de la négociation.

KME Group - en hausse de 0,4 pour cent - a déclaré jeudi que, suite à la réalisation des conditions préalables stipulées dans l'accord, KME SE, sa principale filiale, a exécuté l'accord signé avec Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc pour vendre sa participation de 50 pour cent dans la coentreprise KMD Holdings Limited et pour acquérir 100 pour cent des actions de KMD Connectors Stolberg GmbH. L'exécution de la transaction, telle que stipulée dans le contrat, s'est traduite par un produit net d'environ 53 millions d'USD, dont environ 43 millions d'USD liés à l'achat et à la vente des participations et au paiement des positions commerciales, ainsi que 10 millions d'USD pour le remboursement des prêts en cours.

D'autre part, Gas Plus a chuté de 3,2 % à 2,39 EUR par action, après un gain de 1,7 % à la veille de la négociation.

Parmi les PME, Italia Independent recule de 7,3% à 0,7650 euro par action.

Sciuker Frames - en hausse de 7,1% - a annoncé jeudi soir qu'il avait signé des contrats contraignants pour acquérir la totalité du capital social de D&V Serramenti Srl et Diquigiovanni Srl.

Tecma solutions, d'autre part, a augmenté de 2,6 %, avec un prix de 3,98 euros par action.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,5 %, le Nasdaq de 1,3 % et le S&P 500 de 1 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0762 USD contre 1,0731 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. En revanche, la livre valait 1,2562 USD contre 1,2522 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 75,30 USD contre 72,68 USD la nuit dernière. L'or, quant à lui, se négocie à 1 976,93 USD l'once contre 1 974,36 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, des États-Unis, se concentrer sur les emplois du secteur privé et le taux de chômage, prévu à 1430 CEST, avant les données de Baker Hughes sur le nombre de plates-formes de forage, prévu à 1900 CEST.

Parmi les sociétés en bourse, aucun résultat n'est attendu.

