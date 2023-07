Washington (awp/afp) - L'inflation a de nouveau fortement ralenti en juin aux Etats-Unis, à 3,0% sur un an contre 4% le mois précédent, et a ainsi atteint un plus bas depuis mars 2021 toutefois encore au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale américaine (Fed), selon l'indice CPI publié mercredi par le département du Travail.

Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est de 0,2% contre 0,1% en mai, en dessous des attentes des analystes.

Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a estimé que l'indice est "une preuve encourageante que les prix baissent alors que notre économie reste solide". "Le chômage reste à un plancher record", a-t-il ajouté estimant que "nos progrès pour créer et des emplois et baisser les coûts ne sont pas un accident" mais le résultat de ses mesures économiques, qu'il surnomme désormais les "Bidenomics".

Également en phase de ralentissement, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire ne tenant pas compte des prix de l'alimentation et de l'énergie, est tombée à 4,8% sur un an, contre 5,3% le mois précédent.

Là encore le rythme observé sur un mois (0,3%) est légèrement inférieur aux attentes (0,4%).

L'alimentation, qui reste un sujet majeur concernant le ressenti de la hausse des prix reste en revanche à un niveau assez important (+5,7% sur un an) mais les prix sont globalement stables ces derniers mois (+0,1% en juin).

Autre sujet de préoccupation, les prix des logements connaissent également un rythme plus élevé que la moyenne (+7,8% sur un an) et semblent rester l'un des points de fixation de l'inflation (+0,4% sur un mois).

Plus largement "l'inflation sous-jacente des services reste importante mais un peu moins que celle observée les trois derniers mois et surtout portée par les prix des logements, mais devrait aussi ralentir", selon la cheffe économiste de Nationwide, Kathy Bostjancic.

La Fed garde un oeil sur les indicateurs

Ce nouveau ralentissement des prix à la consommation a entraîné une baisse du dollar sur le marché des changes, les cambistes estimant que le rythme actuel de l'inflation donne plus de marge à la Fed pour ne pas remonter ses taux à plusieurs reprises lors de ses prochaines réunions.

Wall Street s'est également réjouie et a ouvert en hausse, les marchés considérant d'un oeil favorable les bons chiffres de l'inflation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété à plusieurs reprises que plusieurs hausses étaient encore prévues pour l'instant, "au moins deux, possiblement d'affilée" avait-il notamment assuré lors d'une réunion des banquiers centraux à Sintra (Portugal), fin juin.

Un autre membre du comité monétaire de la Fed (FOMC), Austan Goolsbee, avait estimé le 7 juillet que "le consensus parmi la quasi-totalité des membres est que, cette année, nous aurons une ou deux hausses supplémentaires. Je ne vois rien pour le contredire".

La Fed a cependant souligné régulièrement que ses prochaines hausses seraient basées sur l'analyse des données macro-économiques, et en particulier l'évolution d'un autre indice de l'inflation, le PCE, qu'elle privilégie.

"La Fed a déjà fait beaucoup: le marché du travail montre quelques signes de détentes, l'inflation ralentit et nous sommes toujours sur la trajectoire d'un atterrissage en douceur mais la marge est de plus en plus réduite et il va lui être difficile de poursuivre dans cette voie", a estimé le chef économiste d'Oxfords Economics, Ryan Sweet, interrogé par l'AFP.

En mai, l'indice PCE était tombé à 3,8% mais l'inflation sous-jacente était encore à un niveau trop élevé, notamment dans les services, renforçant l'idée d'une hausse lors de la prochaine réunion de la Fed, prévue les 25 et 26 juillet.

"L'inflation sous-jacente PCE reste très supérieure à la cible de la Fed. L'économie reste solide et les taux pas si élevés et surtout les principales hausses ont été réalisées il y a déjà un moment, la Fed doit donc faire plus", a estimé sur Twitter Jason Furman, ancien président du Conseil économique national et professeur à Harvard.

La dernière en date, mi-juin, s'était soldée par une première pause dans l'enchaînement des hausses, après une dizaine d'augmentations consécutives de taux, qui les avaient fait passer d'une fourchette comprise entre 0% et 0,25% en mars 2022 à une autre située entre 5% et 5,25% actuellement.

afp/rp