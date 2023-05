Les rendements des obligations d'État indiennes ont légèrement augmenté vendredi, les opérateurs se concentrant sur la vente prochaine de la dette, tandis que la hausse constante des rendements américains a encore réduit l'appétit des investisseurs.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 était à 7,0167% à 10h00 IST, après avoir clôturé à 7,0068% lors de la session précédente.

New Delhi souhaite lever 310 milliards de roupies (3,75 milliards de dollars) en décrochant des titres, dont l'obligation liquide à 14 ans.

"Bien que le marché ignore la tendance à la hausse des rendements américains, les craintes sous-jacentes se sont insinuées et nous pourrions voir une certaine faiblesse de la demande lors de la vente aux enchères d'aujourd'hui", a déclaré un négociant d'une maison de courtage primaire.

Les rendements américains continuent d'augmenter alors que les données ont montré la vigueur du marché du travail américain et que les négociations sur le plafond de la dette se poursuivent.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière et les données de la semaine précédente ont été révisées à la baisse, ce qui suggère une vigueur persistante du marché du travail.

L'économie toujours forte pourrait maintenir l'inflation "collante" et plus difficile à abaisser à l'objectif de 2 % de la banque centrale, tandis que les récents commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé la pression à la vente sur les bons du Trésor.

Cette situation a fait passer les probabilités d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base (pb) en juin à 37 %, contre près de 5 % au début du mois de mai. La Fed a relevé ses taux de 500 points de base depuis mars 2022 pour les porter à 5,00 %-5,25 %.

Même si les rendements américains continuent d'augmenter, les rendements obligataires locaux ont résisté et sont restés aux alentours de 7 %. L'écart entre les deux est ainsi passé sous la barre des 325 points de base, un niveau atteint pour la dernière fois en août 2009. Toutefois, les analystes ne s'attendent pas à ce que ce niveau se maintienne longtemps.

Pendant ce temps, l'économie indienne croîtra d'environ 6 % au cours de l'année fiscale en cours, avec une légère augmentation de l'investissement privé, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, qui ont déclaré qu'une croissance plus faible et une inflation élevée constituaient les plus grands risques pour les perspectives d'avenir. (1 $ = 82,7000 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction de Sonia Cheema)