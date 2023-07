Les rendements des obligations d'État indiennes devraient évoluer dans une fourchette étroite ce mercredi, car ils continuent d'attendre de nouveaux éléments déclencheurs pour prendre une direction claire.

Le rendement de l'obligation 2033 de référence à 7,26% devrait se situer dans une fourchette de 7,10-7,14% après avoir terminé la séance précédente à 7,1188%, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

"Il n'y a pratiquement pas eu de mouvement au cours des deux derniers jours, et nous ne voyons pas cette tendance changer, car il n'y a pas de déclencheur fort disponible pour l'instant, et même les rendements américains bougent à peine", a déclaré le négociant.

Les rendements obligataires ont évolué dans une fourchette étroite depuis le début de ce trimestre, après que l'indice de référence ait franchi le niveau technique clé de 7,08 % le 30 juin.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que les rendements des obligations du gouvernement central augmentent encore au cours de ce trimestre, en raison de l'offre importante de dette et de la diminution des chances d'une réduction des taux avant le premier semestre de l'année prochaine.

L'Inde prévoit de lever 4,47 trillions de roupies (54,49 milliards de dollars) par le biais de ventes d'obligations entre juillet et septembre, dont 390 milliards de roupies vendredi.

Entre-temps, New Delhi a réduit l'offre de bons du Trésor à plus courte échéance ce trimestre, ce qui pourrait entraîner une baisse des rendements des billets à plus courte échéance.

La Kotak Mahindra Bank s'attend à ce que la réduction de l'offre nette de bons du Trésor contribue à accentuer la pente de la courbe des rendements et à ce que le rendement de l'obligation de référence à 10 ans continue à se négocier dans une fourchette de 7,05-7,15 %.

Entre-temps, les rendements américains restent élevés et proches de niveaux clés, dont la rupture pourrait entraîner une forte hausse, selon les traders.

Le billet à 10 ans s'échangeait près de la barre cruciale des 3,85 %, tandis que le rendement à deux ans, un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, se situait autour de 4,90 %.

Des données américaines solides ont augmenté les paris de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale, les chances d'une augmentation en juillet ayant grimpé à environ 83 %. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,6 % à 75,80 $ le baril, après une hausse de 2,1 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,8447 %, rendement à deux ans à 4,9023 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 240 milliards de roupies (1 $ = 82,0290 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Dhanya Ann Thoppil)