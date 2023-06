Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter au début des échanges lundi, suivant une hausse des homologues américains après les données sur l'emploi en mai, tandis que les investisseurs attendent maintenant la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI) qui doit avoir lieu plus tard dans la semaine.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,98% et 7,03%, après avoir clôturé à 6,9823% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée, affirmant qu'il devrait y avoir une réaction initiale aux rendements américains, faisant passer l'obligation de référence nationale au-dessus de 7%.

"Mais tout changement de direction important pourrait se produire seulement après la décision politique de jeudi.

Les prix des bons du Trésor américain ont baissé, les rendements augmentant, en particulier ceux des obligations à court terme, après que des données ont montré que l'emploi avait augmenté plus que prévu en mai, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt dans le courant du mois.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 339 000 en mai, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 190 000. L'économie a créé 93 000 emplois de plus en mars et en avril que ce qui avait été estimé précédemment.

Toutefois, la hausse du taux de chômage à 3,7 %, son plus haut niveau depuis sept mois, suggère que les conditions du marché du travail s'assouplissent, ce qui pourrait permettre à la Fed de renoncer à une hausse des taux d'intérêt.

Les probabilités que la Fed suspende ses hausses de taux en juin sont restées aux alentours de 30 %.

Par ailleurs, la RBI devrait annoncer sa décision de politique monétaire le 8 juin. Elle a surpris les marchés avec un statu quo sur les taux dans sa politique d'avril.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès de 64 économistes, la RBI laissera le taux d'intérêt directeur inchangé à 6,50 % pour le reste de l'année 2023.

"...Avec une incertitude considérable sur l'évolution des prix des matières premières et de la croissance mondiale, la RBI devrait conserver sa position de resserrement des liquidités", a déclaré Goldman Sachs dans une note. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 3,7215 %, le rendement des obligations à deux ans est de 4,5451 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Nivedita Bhattacharjee).