Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'ouvrir à la hausse mardi, suivant la progression constante des rendements américains, même si le sentiment reste soutenu après la décision de la banque centrale de retirer la monnaie la plus précieuse du pays.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,98% et 7,03% après avoir clôturé à 6,9864% lors de la session précédente.

"Il devrait y avoir un certain effet de contagion des rendements américains élevés, en particulier après que l'indice de référence ait été incapable de franchir le niveau technique crucial de 6,98% hier, a déclaré le trader.

Les rendements américains ont augmenté lundi, le rendement à 10 ans affichant sa septième hausse consécutive, alors que les investisseurs attendent l'issue des négociations sur le plafond de la dette entre le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy plus tard dans la journée.

Les responsables de la Fed ont également adopté un ton hawkish dans leurs commentaires lundi, ce qui a été la norme ces derniers jours et a poussé les rendements américains à la hausse, en particulier sur les échéances les plus courtes.

Alors que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il s'agissait d'une "décision serrée" concernant la hausse ou la pause pour le mois de juin, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que la Fed pourrait encore avoir besoin d'augmenter son taux d'un demi-point supplémentaire cette année.

Le rendement américain à 10 ans a terminé à 3,72 % lundi, augmentant de 32 points de base au cours des sept derniers jours, tandis que le rendement à deux ans, un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, a terminé à 4,32 % lundi, augmentant de 41 points de base au cours de la même période.

Les rendements obligataires ont commencé la semaine à la baisse après que la Reserve Bank of India ait déclaré qu'elle retirerait de la circulation sa plus grosse coupure de 2 000 roupies, ce qui devrait améliorer la liquidité du système bancaire et faire baisser les taux à court terme récemment élevés, selon les analystes et les banquiers.

ANZ Research s'attend à ce que 30% à 40% de ces billets en circulation, soit 1 trillion de roupies à 1,5 trillion de roupies, augmentent durablement les dépôts des banques et exercent une pression à la baisse sur les taux du marché monétaire et les rendements à court terme à court terme. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est de 3,7187 % et celui des bons à deux ans de 4,3325 % ** Dix États indiens vont lever 180,50 milliards de roupies (2,21 milliards de dollars) par le biais de la vente d'obligations (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Varun H K)