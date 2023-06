Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser légèrement en début de séance mardi, après que l'inflation de détail locale se soit ralentie pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, se rapprochant ainsi de l'objectif de la Reserve Bank of India (RBI).

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 6,99%-7,04%, après avoir clôturé à 7,0184% lors de la session précédente, a déclaré un négociant chez un négociant primaire.

Il y a eu une certaine réaction vers la fin de la session hier, donc nous ne verrons peut-être pas de mouvement majeur, mais les premières négociations devraient voir les rendements se diriger vers le bas, a déclaré le négociant.

Les rendements ont baissé en fin de séance lundi, l'obligation de référence terminant deux points de base plus bas, car la majorité du marché s'attendait à une baisse de l'inflation.

L'inflation de détail a diminué à 4,25 % en mai, contre 4,7 % en avril, se rapprochant de l'objectif de 4 % de la RBI et restant dans la fourchette de 2 % à 6 % pour le troisième mois consécutif.

Toutefois, les économistes s'attendent à ce que l'inflation reprenne à court terme. La semaine dernière, la RBI a souligné qu'elle visait à atteindre une inflation de 4 % et qu'elle ferait "tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les attentes d'inflation à long terme restent fermement ancrées". Cela a entraîné une chute des actifs à revenu fixe.

La Kotak Mahindra Bank a réduit son estimation de l'inflation pour l'année fiscale à 4,9 %, déclarant que les chiffres de mai soulageront davantage la RBI et seront considérés comme un signal que le cycle de hausse des taux est en train de prendre effet.

Les traders attendent maintenant les données sur l'inflation de détail aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée, qui fourniront des indications clés pour la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, prévue mercredi.

Les chances d'une pause de la banque centrale américaine s'élèvent actuellement à plus de 78 %.

Les traders attendent également une nouvelle offre de la vente de la dette de l'État plus tard dans la journée, qui est plus importante que prévu pour la troisième semaine consécutive. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 1,1 % à 73,98 $ le baril, après avoir chuté de 1,5 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7471 %, rendement à deux ans à 4,6104 % ** Onze États vont lever 225,50 milliards de roupies (2,74 milliards de dollars) via la vente d'obligations (1 $ = 82,3900 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Varun H K)