Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser légèrement en début de séance vendredi, suivant la baisse des homologues américains, mais une nouvelle offre de dette par le biais d'une vente aux enchères d'obligations d'État pourrait limiter les baisses.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,00%-7,05% après avoir clôturé à 7,0408% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'un négociant primaire.

New Delhi vise à lever 330 milliards de roupies (4,03 milliards de dollars) par la vente d'obligations, dont 140 milliards de roupies d'obligations de référence et 110 milliards de roupies d'un nouveau papier à 30 ans.

Les positions ont été fortement réduites hier, et une partie de ces réductions devrait être annulée en raison de la baisse des rendements américains, a déclaré le négociant. "Mais l'offre et la réaction des investisseurs seront le facteur déterminant, et il est peu probable que le rendement de référence descende en dessous de 7,00 %.

Les rendements américains ont baissé après que les ventes au détail aient augmenté de 0,3 % en mai, tandis que les demandes hebdomadaires de chômage initial sont restées inchangées par rapport à la semaine précédente, à 262 000, ce qui suggère que le marché du travail pourrait montrer des signes d'apaisement.

Le rendement à 10 ans a baissé de sept points de base, tandis que le rendement à deux ans, un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de six points de base jeudi.

Mercredi, la Fed a maintenu son taux directeur, mais a signalé que les taux augmenteraient encore de 50 points de base d'ici à la fin de 2023. Il s'agissait de la première pause de la banque centrale américaine après avoir relevé ses taux de 500 points de base au total depuis mars 2022.

Toutefois, de nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la Fed ne relève les taux qu'une seule fois, avant d'interrompre le cycle de hausse. Les probabilités d'une hausse des taux par la Fed en juillet s'élèvent à environ 70 %.

Marzban Irani, directeur des investissements (dette) chez LIC Mutual Fund, a déclaré que les rendements obligataires du marché intérieur resteront dans la fourchette en fonction de l'offre, du phénomène météorologique El-Nino et des préoccupations concernant l'inflation globale au cours du trimestre de septembre. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,1 % à 75,60 $ le baril, après une hausse de 3,4 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7416 %, rendement à deux ans à 4.6800% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va organiser une vente aux enchères à taux variable de 14 jours pour 500 milliards de roupies (1$ = 81,9540 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)