Les rendements des obligations d'État indiennes devraient commencer à baisser vendredi, les opérateurs anticipant un transfert d'excédent plus important que prévu de la part de la Reserve Bank of India afin d'atténuer les difficultés budgétaires du gouvernement.

Cependant, la hausse constante des rendements américains et l'offre nouvelle de la vente aux enchères hebdomadaire de la dette sont susceptibles d'enrayer la chute des rendements.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26 % 2033 devrait se situer entre 6,95 % et 7,00 % jusqu'à la vente aux enchères, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage. Le rendement a clôturé à 6,9866% lors de la session précédente.

De multiples facteurs pourraient maintenir la volatilité du marché, a déclaré le négociant.

"Pour commencer, la nouvelle selon laquelle le gouvernement pourrait réduire ses emprunts après le dividende de la RBI (Reserve Bank of India) devrait conduire à une ouverture à la baisse des rendements, mais les rendements américains plus élevés et la vente aux enchères de la dette devraient prendre le relais rapidement, poussant les rendements de référence vers la barre des 7 %."

Les traders du marché obligataire s'attendent à ce que la RBI transfère un excédent de plus de 1 000 milliards de roupies (12,23 milliards de dollars) sous forme de dividendes au gouvernement, contre un budget de 480 milliards de roupies pour le dernier exercice financier.

Avec des transferts aussi importants en vue, certains acteurs du marché spéculent également sur une diminution des emprunts du gouvernement.

Cependant, les rendements américains n'ont cessé d'augmenter, ce qui pourrait avoir un impact sur les rendements obligataires locaux, selon les traders.

Les rendements américains ont augmenté lorsque les données ont montré que l'économie continuait à fonctionner malgré des taux d'intérêt plus élevés, alors que deux décideurs de la Fed ont déclaré jeudi que l'inflation ne semblait pas se refroidir assez rapidement pour permettre à la banque centrale américaine de faire une pause dans sa campagne de relèvement des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les Fed funds indiquent maintenant une probabilité de 66 % que la Fed maintienne ses taux dans la fourchette 5,00 %-5,25 % en juin, ce qui est nettement inférieur à la probabilité de 95 % au début du mois.

Pendant ce temps, New Delhi cherche à lever 330 milliards de roupies par le biais d'une vente d'obligations, dont 140 milliards de roupies de papier de référence. INDICATEURS CLÉS : ** Hausse de 0,3 % du prix du Brent à 76,10 $ le baril après une baisse de 1,4 % au cours de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,6419 % et rendement des obligations à deux ans à 4.2538% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 330 milliards de roupies ** La RBI va organiser une vente aux enchères à taux variable de 14 jours pour 500 milliards de roupies (1$ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)