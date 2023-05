Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'ouvrir à la hausse lundi, suivant une nouvelle augmentation des rendements américains, alors que les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dans les mois à venir augmentent fortement.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,98% et 7,04%, après avoir clôturé à 7,0081% lors de la session précédente.

Les facteurs locaux n'étant pas très actifs en temps utile, les rendements obligataires devraient être tirés par les bons du Trésor américain et les fondamentaux mondiaux pendant quelques jours, a indiqué un trader.

"Les données sur la croissance locale pourraient fournir des indications si les résultats sont très différents de ceux attendus," a déclaré le trader.

Les rendements américains continuent leur ascension sur les attentes de la Fed de relever les taux d'intérêt en juin ou en juillet après que les données sur les dépenses de consommation aient montré que l'inflation annuelle a légèrement augmenté le mois dernier.

Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,8 % en avril et les données de mars ont été révisées à la hausse. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), hors alimentation et énergie, a augmenté de 4,7 % en glissement annuel après avoir progressé de 4,6 % le mois précédent. La Fed suit de près l'évolution de l'indice PCE, qui est un indicateur majeur de l'inflation.

Le rendement américain à 10 ans a augmenté de 13 points de base (pb) la semaine dernière, tandis que le rendement à deux ans a bondi de 30 pb.

Les chances d'une nouvelle hausse de 25 points de base le 14 juin sont ainsi passées à 60 %, contre 40 % la semaine dernière et près de 5 % au début du mois de mai.

Entre-temps, le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord de principe pour relever le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, ce qui constituera également un élément déclencheur pour les marchés de la dette.

En Inde, les données de croissance pour janvier-mars et l'année financière précédente seront détaillées mercredi, et toute faiblesse marquée pourrait conduire à une certaine retenue de la part de la banque centrale dans sa décision de politique monétaire prévue la semaine prochaine. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est de 3,82 % et celui des obligations à 2 ans de 4,59 % (rapporté par Dharamraj Dhutia et édité par Sonia Cheema).