Les rendements des obligations d'État indiennes ont augmenté en début de séance mercredi, suivant les pairs américains, tout en attendant un indice directionnel majeur de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ainsi que des commentaires.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 était à 7,0176% à 10h00 IST, après avoir clôturé à 6,9998% lors de la session précédente. Le rendement de référence a baissé de quatre points de base au cours des deux dernières sessions.

"La baisse de l'inflation a été anticipée. Par conséquent, les obligations locales réagissent à la hausse des rendements américains. Les orientations de la Fed pour la politique de juillet seront le principal déclencheur pour les obligations et pourraient fournir une direction ferme", a déclaré un trader d'une banque privée.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,1 % le mois dernier après avoir progressé de 0,4 % en avril, mais les pressions sur les prix sont restées fortes, ce qui pourrait inciter la Fed à adopter une position plus ferme.

Au cours des 12 mois précédant mai, l'IPC a augmenté de 4 %, soit la plus faible hausse en glissement annuel depuis mars 2021, après une augmentation de 4,9 % en avril.

La dernière lecture de l'inflation donnera plus de temps à la Fed pour évaluer les données entrantes et évaluer comment le resserrement de la politique monétaire se répercute sur l'économie réelle dans les mois à venir, a déclaré DBS Bank.

Le rendement américain à 10 ans a brièvement chuté après la publication des données, mais a terminé en hausse de sept points de base à 3,84 %, car les paris sur une future hausse des taux d'intérêt ont persisté.

Les chances d'une pause de la banque centrale américaine s'élèvent actuellement à plus de 90 %, mais 65 % des chances d'une hausse en juillet demeurent. La Fed a relevé ses taux de 500 points de base depuis mars 2022 pour les porter à 5,00 %-5,25 %.

Les rendements obligataires ont chuté en début de semaine après que l'inflation des prix de détail en Inde ait baissé à 4,25 % en mai, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, contre 4,7 % en avril, se rapprochant ainsi de l'objectif de 4 % de la Reserve Bank of India.

La semaine dernière, la RBI a maintenu son taux directeur pour la deuxième fois consécutive, mais a déclaré que les conditions monétaires resteraient strictes afin de freiner davantage l'inflation. (Reportage de Dharamraj Dhutia ; rédaction de Sohini Goswami)