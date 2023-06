Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement inchangés en début de séance mercredi, les opérateurs restant concentrés sur les commentaires de la Réserve fédérale américaine et sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique générale de la Banque de réserve indienne.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,03-7,07% après avoir clôturé à 7,0583% lors de la session précédente, a déclaré un négociant d'un concessionnaire primaire.

"Nous nous attendons à une nouvelle séance terne avec des rendements qui évoluent de manière latérale, et une certaine action pourrait être attendue dans les deux prochains jours, qui sont alignés sur les événements", a déclaré le négociant.

Les responsables de la Réserve fédérale doivent s'exprimer plus tard dans la journée, tandis que le témoignage du président Jerome Powell au Congrès sur l'économie mercredi et jeudi sera le point fort, offrant potentiellement plus d'informations sur la trajectoire des taux d'intérêt.

La semaine dernière, la Fed a maintenu les taux d'intérêt inchangés mais a averti d'une hausse d'un demi-point de pourcentage en 2023. Toutefois, de nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la Fed ne relève les taux qu'une seule fois et mette fin au cycle de hausse. Les probabilités d'une hausse des taux en juillet s'élèvent à environ 72 %.

Dans leur pays, les opérateurs attendent les minutes de la réunion de juin de la RBI, qui seront publiées jeudi.

La banque centrale a maintenu les taux d'intérêt inchangés pour la deuxième fois consécutive lors de cette réunion, mais a déclaré que l'inflation devait se rapprocher de son objectif de 4 % et qu'elle ferait "tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les attentes d'inflation à long terme restent fermement ancrées".

"Nous sommes dans un mode d'attente et de surveillance de l'inflation alimentaire, et la RBI a raison de penser à une pression possible sur l'inflation au cours du second semestre de l'année", a déclaré Suyash Choudhary, responsable des revenus fixes chez Bandhan Asset Management.

Après les minutes, les traders vérifieront la demande lors de la vente aux enchères hebdomadaire de la dette du gouvernement central prévue vendredi, lorsque New Delhi vise à lever 310 milliards de roupies (3,78 milliards de dollars), y compris une obligation liquide à 14 ans.

INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7382%, le rendement à deux ans à 4,6997% vendredi ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 320 milliards de roupies (1$ = 82,0640 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Edition de Dhanya Ann Thoppil).