Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord de principe pour relever le plafond de la dette du gouvernement fédéral, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une impasse de plusieurs mois, ont déclaré samedi deux sources au fait des négociations.

Toutefois, l'accord doit encore être adopté par le Congrès avant que les États-Unis ne soient à court d'argent pour payer leurs dettes, début juin.

COMMENTAIRES :

THIERRY WIZMAN, GLOBAL FX AND INTEREST RATES STRATEGIST, MACQUARIE GROUP, NEW YORK

"Il y aura certainement un soulagement sur les marchés à revenu fixe. C'est sur les marchés du crédit et des bons du Trésor que les distorsions dues à l'incertitude ont été les plus importantes... Je pense que mardi, lorsque le marché rouvrira aux États-Unis, nous devrions voir ces deux distorsions s'estomper.

"Mais ce que cela ne résout pas, c'est que tout au long de la courbe du Trésor, les rendements ont augmenté récemment. Et je pense qu'ils ont augmenté en prévision de l'émission d'un grand nombre d'obligations, de notes et de bons du Trésor dans les prochaines semaines, parce que le Trésor américain doit reconstituer ses liquidités. Je pense donc que les rendements des obligations du Trésor resteront élevés pendant un certain temps, le temps que l'offre soit absorbée.

"Et je pense que les actions peuvent s'en sortir. Il s'agissait certainement d'une menace pour le marché boursier.

"En ce qui concerne le dollar, j'ai tendance à penser qu'il pourrait se renforcer un peu parce qu'il affaiblira l'argument en faveur de la dédollarisation. Mais pas de beaucoup, juste un peu plus, car le dollar s'est déjà beaucoup renforcé ces dernières semaines."

AMO SAHOTA, DIRECTEUR, KLARITYFX, SAN FRANCISCO

"Ce sera plutôt bon pour le marché. Je pense que cela maintiendra les attentes à un niveau élevé, compte tenu des performances du Nasdaq. Ce sera bon pour les actions.

"Je pense que cela donnera également plus de raisons à la Fed de se sentir confiante pour essayer de relever à nouveau les taux d'intérêt. Je pense que le marché pourrait en fait saisir l'occasion de fixer le prix d'un resserrement un peu plus important en juin, s'il pense que, toutes choses étant égales par ailleurs, l'économie continue de tourner à plein régime - nous pouvons le constater. L'augmentation du secteur technologique en particulier. Les dépenses ont également été assez robustes.

"Je pense que cela maintient le dollar à un niveau élevé. Je pense que, de manière générale, tout le monde devrait être satisfait, même si nous voulons voir à quoi ressemble la couleur de l'accord. Au départ, on a l'impression que cela vient plutôt des réductions à droite, ce qui est vraiment ce que les Républicains voulaient.

"Et il sera important de voir combien de temps durera l'accord, si ... nous allons à nouveau être confrontés à ces mêmes problèmes. Ou si ces questions seront également résolues par un accord à long terme. Je doute fort qu'il s'agisse d'un accord à long terme".