Certains investisseurs réexaminent les actions de sociétés riches en dividendes, car ils pensent que la Réserve fédérale est proche de la fin d'un cycle de hausse des taux qui a porté les rendements obligataires à leur niveau le plus élevé depuis près de vingt ans.

Les hausses de taux les plus agressives que la Réserve fédérale ait connues depuis une génération ont poussé les rendements des obligations du Trésor à court terme au-dessus de 5 %, leur niveau le plus élevé depuis 2007, élargissant les options pour les investisseurs en quête de revenus après une décennie marquée par des taux historiquement bas. Cela a contribué à mettre sous pression de nombreuses actions à dividendes populaires sur les marchés, vers lesquelles les investisseurs s'étaient tournés lorsque les taux étaient beaucoup plus bas.

Les marchés pariant sur le fait que la Fed ne relèvera probablement plus les taux, certains investisseurs affirment que les actions à dividendes commencent à redevenir attrayantes, car ils recherchent des opportunités de revenus si les rendements des bons du Trésor baissent.

"Les 5 % que vous obtenez des bons du Trésor semblent être transitoires, ce qui réduira la pression sur ces secteurs en quête de rendement", a déclaré Jurrien Timmer, directeur de la macro-économie mondiale chez Fidelity Investments. "Le marché des valeurs à dividendes est un endroit très intéressant pour maintenir ce rendement.

Un regain d'intérêt naissant pour les actions à dividendes peut être observé dans les flux entrants du ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, d'une valeur de 11,7 milliards de dollars, qui a enregistré 33 millions de dollars d'entrées nettes au cours des deux semaines qui se sont terminées le 19 juillet, son gain le plus important sur deux semaines depuis janvier, selon les données de Lipper.

Le fonds, qui suit les sociétés qui ont augmenté leurs dividendes annuellement au cours des 25 dernières années, a progressé d'environ 7,5 % cette année, contre une hausse de près de 19 % pour le S&P 500.

Par ailleurs, 44 % des gestionnaires de fonds internationaux interrogés par BoFA Global Research ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que les actions à dividendes élevés surpassent celles qui versent de faibles dividendes, soit une augmentation de neuf points de pourcentage par rapport au mois précédent.

M. Timmer se concentre de plus en plus sur les valeurs financières et énergétiques, pariant sur le fait que ces deux secteurs bénéficieront de ce qu'il estime être un atterrissage en douceur de l'économie, évitant ainsi une récession douloureuse.

Dans l'ensemble, les entreprises du S&P 500 ont été moins généreuses avec les investisseurs cette année, une tendance due en partie à la baisse des prix du pétrole qui a contraint les entreprises du secteur de l'énergie à réduire leurs versements, selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices, gestion des produits, pour S&P Dow Jones Indices.

Les entreprises ont augmenté leurs versements de 9,1 % en moyenne jusqu'à présent en 2023, contre 11,8 % à la même période l'année dernière, tandis que 14 entreprises ont suspendu ou réduit leurs dividendes depuis le début de l'année, contre quatre il y a un an, selon les données de l'entreprise.

Néanmoins, les investisseurs recherchent des actions à dividendes comme source de rendement total cette année, en anticipant que les rendements obligataires pourraient faiblir tandis que les actions continueraient à gagner, a déclaré M. Silverblatt.

Si vous investissez maintenant dans des actions à dividendes, vous prenez ce risque parce que vous pensez qu'il y a une forte probabilité que le marché monte", a-t-il déclaré.

Une autre raison de l'attrait des actions à dividendes est l'élargissement de la reprise des marchés à d'autres secteurs que le groupe des grandes valeurs technologiques et de croissance qui ont mené les gains pendant la plus grande partie de l'année. Les secteurs de l'énergie et de la finance du S&P 500 ont augmenté respectivement de 5,7 % et de 5,6 % ce mois-ci, contre un gain de 2,5 % pour l'indice général.

"Si la croyance en une récession s'estompe un peu, il y a plus d'air pour élargir le marché à certains de ces payeurs de dividendes qui n'avaient pas vraiment participé au rallye jusqu'à il y a quelques semaines", a déclaré Cliff Corso, directeur des investissements chez Advisors Asset Management. "Nous pensons que cette tendance se poursuivra à mesure que la Fed s'approchera de son point d'arrêt ultime.

M. Corso recherche des sociétés qui versent des dividendes dans des secteurs cycliques tels que les services financiers, où les valorisations sont moins chères.

Toutefois, certains investisseurs doutent qu'un atterrissage en douceur de l'économie soit particulièrement bénéfique pour les détenteurs de dividendes. Bryant VanCronkhite, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, recherche des entreprises qui cherchent à accroître leurs revenus par des acquisitions, ce qu'il considère comme une meilleure utilisation du capital que le versement de dividendes aux actionnaires.

"Nous recherchons des entreprises qui n'ont peut-être pas le rendement le plus élevé, mais qui ont la capacité d'augmenter les rendements à l'avenir" en raison de leur base de revenus plus importante, a-t-il déclaré. (Reportage de David Randall ; Rédaction d'Ira Iosebashvili)