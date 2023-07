Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue, dans un feu d'artifice de résultats d'entreprises mais dans l'attente de l'issue de la réunion de la Fed mercredi - SMI avant-Bourse: -0,01% à 11'176,59 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,52% à 35'411 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,19% à 14'059 points - Nikkei 225 (mardi): -0,20% à 32'636 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel T2: marge de conversion 23,2% (cons. AWP: 21,1%) résultat net 398 mio CHF (cons. AWP: 333 mio) bénéfice brut 2255 mio CHF (cons. AWP: 2274 mio) Ebitda 715 mio CHF (cons. AWP: 665 mio) chiffre d'affaires net 5973 mio CHF (cons. AWP: 7070 mio) Ebit 523 mio CHF (cons. AWP: 480 mio) marge de conversion 24,4% (cons. AWP: 21,1%) gains parts dans fret maritime et logistique contract. tensions persistantes sur fret aérien accent renforcé sur contrôle des coûts - Lindt&Sprüngli S1: croissance organique 10,1% (cons. AWP: 8,9%) bénéfice net 204,5 mio CHF (cons. AWP: 148 mio) Ebit 255,0 mio CHF (cons. AWP: 201 mio) marge Ebit 12,2% (cons. AWP: 9,6%) chiffre d'affaires 2085,5 mio CHF (cons. AWP: 2069 mio) résultat net +47,8 mio CHF (cons. AWP: 148 mio) 2023: ambitions de croissance org. relevées 7 à 9% moyen/long terme: obj. croissance org. confirmé 6 à 8% - Logitech T1: chiffre d'affaires 974 mio USD (cons. AWP: 909 mio) Ebit GAAP 78,4 mio USD (cons. AWP: 43,0 mio) Ebit non-GAAP 109,3 mio USD (cons. AWP: 69,9 mio) résultat net GAAP 62,7 mio USD (100,8 mio) résultat net non-GAAP 103,4 mio USD (123,0 mio) S1: revenus 1,875 à 1,975 mrd USD (1,8 à 1,9 mrd) décroissance 14 à 19% (18-22%) EBIT non-GAAP 180 à 220 mio USD (160 à 190 mio) 2023/24: décroissance 12 à 16% pour 3,8 à 4,0 mrd USD Ebit non-GAAP 400 à 500 mio USD la recherche d'un CEO se poursuit - Finma: procédure d'enforcement contre d'anciens dirigeants du CS ouverte La Fed amende UBS de 268,5 mio USD pour des violations de CS La Finma a clos la procédure Archegos contre Credit Suisse La Finma ne précise par de noms, ni des détails UBS: accord dans une affaire liée à CS et Archegos les amendes de la Fed et de l'autorité britannique sont de 388 mio USD CS a provisionné des fonds au T2 pour cette affaire Fed et Finma ont ordonné des mesures correctrices SPI: - Accelleron 2023: croissance autour de 13% croissance avec OMT autour de 15% marge Ebita op. dans le bas de 23 à 26% S1: croissance ML au moins 20% croissance 17% (20% ML) relève ses ambitions de revenus pour 2023 avant-Bourse: +3,4% - Achiko: SIX/SER requiert une décotation au plus tard le 26 octobre - Cicor 2023: chiffre d'affaires 380 à 410 mio CHF (360 à 400 mio) Ebitda opérationnel 40-45 mio CHF S1: chiffre d'affaires 199,2 mio CHF (157,7 mio) Ebit 10,5 mio CHF (5,2 mio) résultat net 4,9 mio CHF (0,8 mio) entrées de commandes 221,4 mio CHF (181,8 mio) bénéfice de base 9,2 mio CHF (4,9 mio) - Galenica 2023: revoit à la baisse ses ambitions évolution Ebit plate sur un an (+4 à 7% précédemment) Ebit handicapé par décision de la Comco en 2017 chiffre d'affaires et dividende par concernés correctif de valeur sur créances clients S1: chiffre d'affaires +5,5% à 1851,2 mio CHF - Idorsia T2: résultat opérationnel -177 mio CHF (cons. AWP: -194 mio) liquidités au 30.6. 33 mio CHF (fin T1: 212 mio) résultat net -193 mio CHF (cons. AWP: -194 mio) chiffre d'affaires 30 mio CHF (cons. AWP: 27,0 mio) 2023: perte opérationnele US-Gaap 735 mio CHF 2025: perspectives caduques - Banque Migros S1: bénéfice 166 mio CHF (+27,2%) - SIG S1: chiffre d'affaires 1540,0 mio EUR (cons. AWP: 1550 mio) Ebitda ajusté 383,7 mio EUR (cons. AWP: 377,9 mio) marge Ebitda ajustée 24,9% (cons. AWP: 24,4%) résultat net ajusté 144,4 mio EUR (cons. AWP: 151,9 mio) croissance organique 6,6% (T1: 6,9%) croissance organique mue par hausses de prix 2023: feuille de route reconduite - Sulzer S1: chiffre d'affaires 1601,6 mio CHF (cons. AWP: 1614 mio) marge Ebita opérationnelle 10,1% (cons. AWP: 9,5%) résultat net 104,3 mio CHF (cons. AWP: 84,0 mio) Ebita opérationnel 162,4 mio CHF (cons. AWP: 154,0 mio) 2023: marge op. Ebita autour de 11% croissance organique 11-13% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Blackrock détient une part de 5,52% - SoftwareONE: Pictet Asset Management détient une part de 4,845% PRESSE MARDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE 27.07: - Carlo Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Fiscalité: l'OCDE a "échoué" à réformer les règles internationales Les cours du blé s'envolent après l'attaque russe sur le Danube La Chine affirme appliquer "strictement" les résolutions de l'ONU DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 0,9630 - USD/CHF: 0,8682 - future Conf: +105 pb à 150,55% (lundi) - taux au comptant: 0,881% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,27% à 11'178 points - SLI (lundi): -0,03% à 1'762 points - SPI (lundi): -0,16% à 14'741 points - Dax (lundi): +0,08% à 16'191 points - CAC 40 (lundi): +0,57% à 7'427 points

awp-robot/sw/