La Réserve fédérale américaine doit publier les résultats de son bilan de santé annuel des banques le mercredi 28 juin. Dans le cadre de l'exercice des "tests de résistance", la Réserve fédérale teste les bilans des banques en fonction d'une hypothétique récession économique grave, dont les éléments changent chaque année.

Les résultats déterminent le niveau de capital dont les banques ont besoin pour rester en bonne santé et le montant qu'elles peuvent reverser aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.

POURQUOI LA FED SOUMET-ELLE LES BANQUES À DES "TESTS DE RÉSISTANCE" ?

La Fed a mis en place ces tests à la suite de la crise financière de 2007-2009 afin de s'assurer que les banques pourraient résister à un choc similaire à l'avenir. Les tests ont officiellement débuté en 2011, et les grands prêteurs ont d'abord eu du mal à obtenir la note de passage.

Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co et Goldman Sachs Group, par exemple, ont dû ajuster leurs plans de capital pour répondre aux préoccupations de la Fed. La filiale américaine de la Deutsche Bank a fait faillite en 2015, 2016 et 2018.

Cependant, des années de pratique ont permis aux banques de mieux maîtriser les tests et la Fed a également rendu les tests plus transparents. Elle a mis fin à une grande partie du drame des tests en abandonnant le modèle "réussite-échec" et en introduisant un régime de capital plus nuancé et spécifique aux banques.

COMMENT LES BANQUES SONT-ELLES ÉVALUÉES AUJOURD'HUI ?

Le test évalue si les banques resteraient au-dessus du ratio de fonds propres minimum requis de 4,5 % pendant le ralentissement hypothétique. Les banques qui enregistrent de bons résultats se maintiennent généralement bien au-dessus de ce seuil. Les plus grandes banques mondiales du pays doivent également détenir une "surcharge G-SIB" supplémentaire d'au moins 1 %.

Les résultats d'une banque au test déterminent également la taille de son "coussin de sécurité", une couche supplémentaire de capital introduite en 2020 qui s'ajoute au minimum de 4,5 %.

Ce coussin supplémentaire est déterminé par les pertes hypothétiques de chaque banque. Plus les pertes sont importantes, plus le coussin est important.

LE ROLLOUT

La Fed publiera les résultats après la clôture des marchés. Elle publie généralement les pertes globales du secteur et les pertes individuelles des banques, y compris des détails sur les résultats de portefeuilles spécifiques, comme les cartes de crédit ou les prêts hypothécaires.

La Fed n'autorise pas les banques à annoncer leurs projets de dividendes et de rachats d'actions avant quelques jours, en général, après la publication des résultats. Elle annonce la taille du volant de fonds propres de chaque banque dans les mois qui suivent.

Les plus grands prêteurs du pays, en particulier JPMorgan Citigroup, Wells Fargo & Co, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley, sont suivis de près par les marchés.

UN TEST PLUS DIFFICILE ?

La Fed modifie les scénarios chaque année. Leur élaboration prend des mois, ce qui risque de les rendre obsolètes. En 2020, par exemple, le véritable krach économique provoqué par la pandémie de COVID-19 a été, à bien des égards, plus grave que le scénario de la Fed cette année-là.

Les tests de 2023 ont été conçus avant la crise bancaire de cette année, au cours de laquelle la Silicon Valley Bank et deux autres prêteurs ont fait faillite. Elles se sont retrouvées à l'envers des hausses de taux d'intérêt de la Fed, subissant d'importantes pertes non réalisées sur leurs obligations du Trésor américain, ce qui a effrayé les déposants non assurés.

La Fed a été critiquée pour ne pas avoir testé les bilans des banques dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, supposant au contraire que les taux baisseraient en cas de grave récession.

Néanmoins, le test de 2023 devrait être plus difficile que les années précédentes, car la base économique actuelle est plus saine. Cela signifie que les pics de chômage et les baisses de la taille de l'économie dans le cadre du test sont ressentis de manière plus aiguë.

Par exemple, le test de résistance de 2022 prévoyait une hausse de 5,8 points de pourcentage du chômage dans le cadre d'un scénario "très défavorable". En 2023, cette augmentation est de 6,5 points de pourcentage, grâce à la hausse de l'emploi au cours de l'année écoulée.

En conséquence, les analystes s'attendent à ce que les banques soient invitées à mettre de côté un peu plus de capital qu'en 2022 pour tenir compte de la croissance attendue des pertes modélisées.

STRESS DANS L'IMMOBILIER COMMERCIAL, LA DETTE DES ENTREPRISES

L'examen prévoit également un effondrement de 40 % des prix de l'immobilier commercial, un domaine qui suscite plus d'inquiétude cette année, car les bureaux vacants de l'époque de la pandémie sont une source de stress pour les emprunteurs.

En outre, les banques ayant d'importantes activités de négociation seront soumises à un "choc du marché mondial", et certaines seront également testées en cas de défaillance de leur principale contrepartie.

Pour la première fois, la Fed effectuera également un "choc de marché exploratoire" supplémentaire sur les huit entreprises les plus grandes et les plus complexes, ce qui correspondra à une autre récession sévère, mais avec des caractéristiques légèrement différentes.

Ce test supplémentaire ne sera pas pris en compte dans les exigences de fonds propres des banques, mais il permettra à la Fed d'envisager l'application de plusieurs scénarios défavorables à l'avenir. Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, a déclaré que l'application de scénarios multiples pourrait permettre aux tests de mieux détecter les faiblesses des banques.

QUELLES SONT LES ENTREPRISES TESTÉES ?

En 2023, 23 banques seront testées. Cela représente une baisse par rapport aux 34 banques de 2022, la Fed ayant décidé en 2019 d'autoriser les banques ayant entre 100 et 250 milliards de dollars d'actifs à être testées tous les deux ans. (Reportage de Pete Schroeder ; Rédaction de Michelle Price et Andrea Ricci)