La roupie indienne s'est appréciée par rapport au dollar vendredi et les primes à terme ont augmenté à la suite d'une baisse des rendements américains provoquée par des données montrant une augmentation des demandes d'allocations de chômage.

La roupie était à 82,46 pour le dollar américain à 10:27 IST, en hausse par rapport à 82,5625 lors de la session précédente. La prime à terme USD/INR de mai a augmenté de 1,4250 roupies à partir de 1,40 et l'implicite à un an était en hausse de 4 points de base à 1,80%.

Les rendements américains ont augmenté au cours de la nuit, le dollar a baissé par rapport à ses principaux pairs et les actions américaines ont progressé après que les données aient montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis plus d'un an et demi.

Les marchés espèrent que le marché du travail américain se refroidit et que cela aura un impact sur la position de la Fed, a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

"Tout dépend maintenant de l'inflation à venir qui, si elle reste stable, peut rapidement réduire à néant les attentes de la Fed.

L'augmentation des demandes d'allocations chômage renforce les arguments en faveur d'une non-augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de la semaine prochaine. Avant la période de silence précédant la réunion des 13 et 14 juin, deux responsables de la Fed avaient indiqué qu'ils préféraient une pause lors de la réunion de ce mois.

Lors de la réunion de la semaine prochaine, la Fed aura en main les chiffres de l'inflation américaine du mois de mai, qui seront publiés le 13 juin. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une augmentation de 0,3 % en glissement mensuel de l'IPC global et de 0,4 % de l'IPC de base. (Reportage de Nimesh Vora ; édition d'Eileen Soreng)