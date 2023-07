La roupie indienne est tombée vendredi à son niveau le plus bas depuis un mois, en raison des craintes que la Réserve fédérale américaine doive relever ses taux plus que prévu.

La roupie était à 82,66 pour un dollar américain, en baisse par rapport aux 82,51 de la session précédente et à son plus bas niveau depuis le 31 mai.

"Il ne s'agit plus de la hausse de juillet. Il semble que la Fed augmentera à nouveau son taux de change en septembre ou en novembre", a déclaré un trader du marché des changes.

"La roupie et les autres monnaies devront en tenir compte. Cela dit, nous sommes maintenant à des niveaux qui devraient permettre aux exportateurs de devenir très actifs."

Le rapport ADP sur l'emploi national a montré que le nombre d'emplois privés aux États-Unis a augmenté de 497 000 le mois dernier, dépassant largement les prévisions, ce qui confirme la solidité du marché du travail.

Parallèlement, un rapport de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que le secteur des services américain s'est développé à un rythme accéléré en juin.

Les marchés ont désormais pleinement pris en compte une hausse de 25 points de base des taux de la Fed lors de la réunion de ce mois.

Les rendements américains ont bondi et les actions ont reculé. L'attention se porte à présent sur les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront publiés plus tard dans la journée. Les investisseurs attendront de voir si les données NFP sont cohérentes avec les chiffres de l'emploi privé.

Le rendement à deux ans a dépassé la barre des 5 %, tandis que le rendement à 10 ans a dépassé la barre des 4 %.

ANZ Research a souligné que la corrélation entre NFP et ADP a été "un peu aléatoire ces derniers temps".

Suite à la hausse des rendements américains, la prime à terme de la roupie a chuté, le taux à un an étant à son plus bas niveau depuis 2009. (Rapport de Nimesh Vora)