La roupie indienne s'est maintenue dans une fourchette étroite après la baisse de l'ouverture mardi, grâce aux ventes de dollars probables de la Banque de réserve de l'Inde (RBI), ont déclaré les traders.

La monnaie locale était à 82,8050 contre le dollar américain à 10:50, en baisse par rapport à 82,7450 lundi, s'installant dans une fourchette de 3 paisa après la chute.

"Il est possible que la RBI offre des dollars et s'assure que le niveau actuel se maintienne. C'est ce que les participants au marché attendent et la RBI y répond", a déclaré un cambiste d'une banque du secteur privé.

Dans le même temps, il est "trop difficile" de savoir si la banque centrale intervient lorsque "la fourchette est aussi étroite", a-t-il ajouté.

Un autre négociant au comptant a souligné que le marché lui-même pourrait "jouer" sur le fait que la RBI ne permettra pas à la roupie de se déprécier en dessous de la fourchette 82,80-83.

"Si elle franchit 83, les gens commencent à penser aux niveaux 85 et 86", a déclaré Ritesh Bhansali, vice-président de Mecklai Financial Services.

Un trader d'une banque du secteur privé a estimé que les niveaux actuels pourraient être le "dernier souffle" de la roupie au-dessus du niveau de 83. Il ne s'attend cependant pas à ce que la monnaie s'affaiblisse jusqu'à 83 mardi.

La chute de la roupie à l'ouverture s'est accompagnée d'une baisse de ses pairs asiatiques, entre 0,2 % et 0,7 %.

Le dollar américain s'est renforcé mardi suite aux commentaires optimistes d'un responsable de la Réserve fédérale qui a déclaré que d'autres hausses de taux d'intérêt seraient probablement nécessaires pour réduire l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur l'inflation des consommateurs américains, attendues jeudi. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Janane Venkatraman)