PARIS (Reuters) - Un rebond des principales Bourses européennes est attendu jeudi à l'ouverture après l'adoption par la Chambre des représentants de l'accord sur la dette américaine et le redressement surprise de l'activité manufacturière en Chine en mai.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,8% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,6% et le FTSE 100 à Londres 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,71%.

La Chambre américaine des représentants a approuvé mercredi un projet de loi bipartisan prévoyant la suspension temporaire du plafond de la dette des Etats-Unis jusqu'en 2025, en dépit de l'opposition de certains élus ultra-conservateurs. Il appartient désormais au Sénat de voter le texte et le transmettre au président Joe Biden pour une promulgation d'ici lundi, ce qui éviterait un défaut de paiement de la première puissance économique.

"Cela a été adopté avec une très large majorité, il y a donc suffisamment de soutien bipartite pour qu'il soit vraiment difficile de croire que cela ne sera pas encore davantage une formalité au Sénat", a déclaré Ray Attrill, directeur de la stratégie changes chez National Australia Bank.

En Chine, l'activité manufacturière a rebondi de manière inattendue en mai avec un indice à 50,9 contre 49,5 en avril, montrent l'enquête Caixin/S&P Global publiée jeudi.

Des indicateurs sur l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis sont également prévus dans la journée, ainsi que les chiffres de l'inflation en zone euro et une enquête sur le marché de l'emploi américain, autant d'éléments qui pourraient permettre d'évaluer l'évolution de la conjoncture et la trajectoire des taux d'intérêt.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, plombée notamment par un indicateur sur l'emploi qui fait craindre que la Réserve fédérale (Fed) n'augmente davantage ses taux d'intérêt en juin.

L'indice Dow Jones a cédé 0,41%, ou 134,51 points, à 32 908,27 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 25,69 points, soit 0,61%, à 4.179,83 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 82,14 points (-0,63%) à 12 935,29 points.

Les données publiées dans la journée par le département du Travail ont montré que le nombre d'offres d'emploi avait augmenté en avril, soulignant la résilience du marché du travail américain, ce qui fait craindre que la Réserve fédérale ne soit contrainte de poursuivre son resserrement monétaire.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,66% à 31.092,32 points et le Topix, plus large, prend 0,83% à 2.148,32 points à l'approche de la clôture.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) rebondit de 0,45% après avoir touché la veille un creux depuis le 22 mars.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai avance de 0,51% et le CSI 300 gagne 0,79%.

CHANGES/TAUX

Le dollar remonte légèrement (+0,13%) jeudi face à un panier de devises de référence après avoir reculé la veille en séance à un plus bas depuis le 25 mai.

L'euro s'affiche à 1,0679 dollar (-0,08%).

Le rendement des emprunts américains à dix ans prend près de trois points de base à 3,6694%, après avoir reflué la veille à 3,6140%, au plus bas depuis le 18 mai.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit après deux séances de repli, profitant lui aussi du soulagement sur la dette américaine: le Brent prend 0,5% à 72,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,41% à 68,37 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

