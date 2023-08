La roupie indienne s'est affaiblie vendredi, suivant ses pairs asiatiques, après les données sur l'inflation américaine, qui, bien qu'inférieures aux prévisions, ont suscité des commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale selon lesquels davantage de progrès sont nécessaires pour lutter contre l'inflation.

La roupie était à 82,74 contre le dollar à 10h42, en baisse par rapport à 82,7125 jeudi. Le won coréen et la roupie indonésienne ont été les principales pertes des monnaies asiatiques, tandis que le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis un mois.

La roupie devrait se négocier dans une fourchette de 82,65 à 82,80 au cours de la journée, la demande des importateurs se situant autour de 82,70, a déclaré un cambiste d'une banque d'État.

"Toute petite hausse de la roupie est susceptible d'être comblée par les importateurs, ce qui conduira à une journée de négociation limitée," a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises chez SMC Global Securities.

Biswas a déclaré que 83 reste un niveau psychologique important pour la roupie.

Le chef de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que, bien que les données récentes sur l'inflation aillent dans la bonne direction, des progrès supplémentaires sont nécessaires en matière d'inflation avant qu'elle ne se sente à l'aise avec l'idée que la Fed en a fait assez.

Elle s'est exprimée après que le département du travail américain a indiqué que l'inflation sous-jacente des prix à la consommation s'est modérée en juillet.

La roupie devrait trouver un soutien auprès de la Reserve Bank of India (RBI), selon les analystes. La RBI a maintenu son taux directeur inchangé jeudi, mais a adopté une attitude plus ferme en prenant des mesures de retrait des liquidités et en augmentant les prévisions d'inflation pour l'année fiscale en cours.

"Nous maintenons notre avis selon lequel la RBI devrait rester en pause prolongée au cours de l'année fiscale 24", a déclaré Gaura Sen Gupta, économiste chez IDFC First Bank, dans une note récente. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Sonia Cheema)