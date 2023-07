La roupie indienne a réussi à se redresser lundi et la prime à terme a augmenté, suivant une baisse des rendements américains à échéance proche après que les données aient montré que les salaires américains ont augmenté moins que prévu.

La roupie était à 82,6150 pour le dollar américain à 11:14 IST, en hausse par rapport à 82,74 lors de la session précédente.

La prime à terme USD/INR à un an a augmenté à 1,3050 roupie et le rendement implicite a augmenté de 2 points de base à 1,58%.

La roupie a subi une forte pression la semaine dernière, les primes étant tombées à leur plus bas niveau depuis plus d'une décennie en raison des craintes que les taux américains puissent augmenter davantage et rester élevés plus longtemps.

Les rendements américains à échéance rapprochée ont chuté vendredi après que les employeurs américains ont créé moins d'emplois que prévu. Le nombre d'emplois non agricoles (NFP) a augmenté de 209 000 le mois dernier, la plus faible augmentation depuis décembre 2020 et en dessous des 225 000 attendus.

Bien que l'écart ne soit pas très important, les analystes ont souligné que ces données faisaient suite à la hausse du nombre d'emplois dans le secteur privé, ce qui avait probablement légèrement modifié les attentes concernant les données NFP.

L'échec du NFP n'a pas eu d'impact sur les attentes concernant le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale.

"Malgré le ralentissement de la croissance de l'emploi, la croissance robuste des salaires et la légère baisse du taux de chômage devraient permettre à la Fed de continuer à augmenter les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion de juillet", a déclaré OCBC Treasury Research dans une note.

Le taux de chômage américain est passé de 3,7 % en mai à 3,6 %, tandis que les salaires horaires ont augmenté de 0,4 % en un mois.

L'attention se porte désormais sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis, attendues mercredi, qui pourraient influencer les attentes quant à l'attitude de la Fed à la suite de la hausse des taux d'intérêt en juillet, désormais quasi certaine. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Janane Venkatraman)