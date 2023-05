Après avoir traversé la crise financière de 2008, Neel Kashkari s'inquiète des risques systémiques. Mais aujourd'hui, en tant que responsable de la politique monétaire américaine, il s'inquiète encore plus de l'inflation.

"Je pense que si je devais me tromper, je me tromperais en étant un peu trop agressif en termes de réduction de l'inflation", a déclaré le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis à Reuters la semaine dernière.

Surpris par la persistance de l'inflation alors que le cycle de hausse des taux a été le plus rapide depuis les années 1980, M. Kashkari et d'autres responsables de la Fed ont remis le feu aux poudres ces derniers jours, en affichant des perspectives plus optimistes en matière de taux d'intérêt.

Ce faisant, ils préparent peut-être involontairement le terrain pour la prochaine crise du marché et l'intervention de la Fed, ce qui compromettrait le resserrement de la politique de la banque pour lutter contre l'inflation.

Ainsi, la tentative de la Fed de guider l'économie vers un "atterrissage en douceur" tout en préservant la stabilité financière augmente les chances d'un atterrissage en catastrophe ou d'un vol plané plus long et plus turbulent vers le sol.

"Ils sont un peu dans une situation où ils sont damnés s'ils le font, et damnés s'ils ne le font pas", a déclaré Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la banque centrale indienne et professeur de finance à Chicago Booth. "S'ils augmentent les taux d'intérêt à court terme, il est clair qu'à un moment donné, quelque chose de plus se produira.

La probabilité d'un atterrissage en douceur ? "Très faible", a déclaré M. Rajan.

La Fed s'est refusée à tout commentaire.

Au cours de l'année écoulée, la hausse rapide des taux d'intérêt, après plus d'une décennie d'argent ultra bon marché, a mis en évidence des paris risqués et de mauvais modèles d'entreprise.

Des tensions sont apparues dans différentes parties du système financier mondial, de l'éclatement de la bulle cryptographique il y a un an aux turbulences dans le secteur bancaire régional américain en mars.

Si l'on ne sait pas exactement où la prochaine tempête frappera les marchés, les sources potentielles de vulnérabilité sont nombreuses, de l'immobilier commercial aux fonds du marché monétaire.

UNE AIGUILLE À ENFILER

Les marchés se sont stabilisés depuis que le pire des bouleversements bancaires s'est éloigné. Les signes de résilience de l'économie incitent de plus en plus d'investisseurs à parier que la Fed pourrait réduire l'inflation sans provoquer trop de douleur ou d'instabilité économique.

Au début du mois, le président Jay Powell a déclaré que les outils de politique monétaire et de stabilité financière de la Fed "fonctionnaient bien ensemble", ce qui lui permettait de soutenir les banques et de rechercher la stabilité des prix.

Mais plusieurs personnes sur le marché pensent que non seulement le secteur bancaire régional est toujours sous tension, mais que de nombreux autres risques pour la stabilité financière subsistent également.

Le resserrement de la politique monétaire pourrait bien les faire exploser ou aggraver l'impact d'autres chocs, tels que les négociations sur le plafond de la dette. Ces flambées pourraient nécessiter davantage d'interventions, ce qui compenserait en partie le resserrement de la politique.

"La Fed ne souhaite pas mener sa politique monétaire dans le cadre de crises financières", a déclaré Wendy Edelberg, directrice du projet Hamilton à la Brookings Institution. "Elle doit donc enfiler une aiguille si elle constate que ses actions créent des crises. Ils doivent alors atténuer ce phénomène.

DE NOMBREUX RISQUES

À la suite de la ruée sur la Silicon Valley Bank (SVB) en mars, la Fed a dû intervenir en apportant des dizaines de milliards de dollars de soutien d'urgence au système bancaire. D'aucuns affirment que cela a eu pour effet de contrecarrer ses efforts de resserrement de la politique monétaire.

"Le marché ne sait pas si la Fed resserre ou assouplit sa politique", a déclaré James Tabacchi, directeur général de la société de courtage South Street Securities. "Nous essayons de suivre ce qu'ils vont faire. Et pour l'instant, le marché ne sait pas quelle Fed suivre".

Les chocs systémiques peuvent provenir de sources connues ou inattendues. Dans son dernier rapport sur la stabilité financière publié au début du mois, la Fed a énuméré plusieurs domaines de préoccupation, dont l'assurance-vie et certains types de fonds d'obligations et de prêts.

M. Kashkari, de la Fed de Minneapolis, a attiré l'attention sur les marchés privés, où, bien que de nombreux experts s'attendent à ce que le risque soit limité, le manque de transparence signifie que les responsables ne comprennent pas pleinement l'ampleur des paris qui ont été faits sur l'endettement. En outre, l'interconnexion des institutions financières n'est pas toujours évidente.

"Il y a beaucoup de complexité dans ce domaine et nous n'avons pas une grande visibilité", a déclaré M. Kashkari. "Malheureusement, il se peut que cette complexité ne soit révélée qu'en cas de réel problème.