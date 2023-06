Les rendements des obligations du Trésor américain ont rebondi après une brève baisse mardi après que les données économiques aient montré un ralentissement de la hausse de l'inflation, à un jour de la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a montré une augmentation annuelle des prix de 4 % en mai, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 4,9 % enregistrés en avril. Sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 0,1 %, soit un peu moins que l'augmentation de 0,2 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

Les opérateurs ont renforcé leurs prévisions selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux à l'issue de sa réunion de mercredi et maintiendra le taux de référence à 5,0 %-5,25 %.

Selon l'outil FedWatch du CME, les attentes concernant le maintien des taux par la Fed s'élèvent désormais à 95,3 %, contre 79,1 % il y a un jour, mais les attentes concernant une hausse de 25 points de base lors de la réunion de juillet s'élèvent à 63,1 %.

"Non seulement la Fed devrait renoncer à la hausse de demain, mais elle devrait également renoncer à toute la réunion. Les données font légèrement pencher les choses vers le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un saut, mais d'une véritable suspension", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

Mais la chute précoce des rendements s'est avérée temporaire avant l'annonce de la politique de la Fed et une autre lecture de l'inflation, l'indice des prix à la production pour le mois de mai.

"Les gens se protègent en quelque sorte. Ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qui va se passer", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA à New York.

"Peut-être que la Fed a été poussée à ne pas intervenir ce mois-ci, mais il est possible qu'elle ne le fasse pas le mois prochain, alors peut-être que c'est comme tirer des pétales : on saute, on augmente, on saute, on augmente.

Par ailleurs, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que les données officielles publiées plus tôt dans la journée montraient que le marché du travail était "très tendu" et que l'inflation des denrées alimentaires diminuait très lentement, ce qui indique que la banque centrale restera sur la voie de l'augmentation des prix.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 7,4 points de base à 3,839 %.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon devraient également annoncer leur politique dans le courant de la semaine.

Une adjudication de 18 milliards de dollars d'obligations à 30 ans par le Trésor a été solide, avec un rendement élevé de 3,908% et une demande pour la dette de 2,52 fois les obligations mises en vente, la plus élevée depuis janvier 2020, selon les données de Refinitiv.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans était

en hausse de 3,5 points de base

pour atteindre

3.941

%.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les obligations à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à -86,3 points de base après une inversion allant jusqu'à -94,49 points de base.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 10,8 points de base à 4,700 % après avoir atteint 4,707 %, son plus haut niveau depuis le 10 mars.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans s'établissait en dernier lieu à

2.162

après avoir clôturé à 2,145 % lundi.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans s'établissait à

2.212

ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,2 % par an au cours de la prochaine décennie.