Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté vendredi, le rendement de référence à 10 ans gagnant du terrain après deux jours consécutifs de baisse, alors que les commentaires de deux responsables de la Réserve fédérale indiquent que la banque centrale devrait procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt cette année.

Dans les premiers commentaires depuis l'annonce de la politique de la Fed mercredi, les responsables de la banque centrale ont pris une orientation hawkish vers de nouvelles hausses de taux et ont poussé les rendements à la hausse.

La Fed a maintenu mercredi ses taux inchangés dans la fourchette 5,00 %-5,25 %, mais a indiqué que 50 points de base (pb) de hausses pourraient être nécessaires d'ici la fin de l'année en raison d'une économie plus forte que prévu et d'un ralentissement du déclin de l'inflation.

"Au cours de l'année dernière, il y a eu des périodes où les investisseurs ont mis quelques mois à se faire à l'idée de ce que la Fed avait dit et à croire la Fed, au point de l'intégrer dans le prix, et c'est peut-être le scénario dans lequel nous nous trouvons actuellement", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur le marché des capitaux chez U.S. Bank Wealth Management, à Minneapolis.

Ou bien nous sommes dans une période où nous allons probablement recevoir des messages très cohérents de la part de la Fed disant "Nous devons probablement augmenter les taux encore deux fois", ce qui va progressivement éroder la résistance du marché, ou bien les données commencent à changer et la Fed peut commencer à marquer son orientation sur le marché et peut-être qu'elle converge dans l'autre sens avec les prix du marché", a déclaré M. Merz.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 4,7 points de base à 3,775 %. Le rendement avait chuté de 11,1 points de base au cours des deux séances précédentes après l'annonce de la Fed, mais il était toujours en bonne voie pour une deuxième semaine consécutive de gains.

Les rendements ont brièvement réduit leurs gains après que la lecture préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan ait été de 63,9, au-dessus de l'estimation de 60,0, et un plus haut de quatre mois.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 1 point de base à 3,859%.

Les marchés évaluent actuellement à 74,4 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet de la Fed, contre 67 % il y a un jour, selon l'outil FedWatch du CME.

Contrairement à la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau en 22 ans jeudi et a laissé la porte ouverte à d'autres hausses, signe que les banques centrales mondiales pourraient ne plus agir aussi étroitement de concert qu'elles l'ont fait ces dernières années.

Vendredi, la Banque du Japon a maintenu intacte sa politique monétaire ultra-légère, même si l'inflation a été plus forte que prévu, et a indiqué qu'elle resterait une exception dovish par rapport à la plupart des autres banques centrales mondiales.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 95,6 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 7,9 points de base à 4,727 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,209 %, après avoir clôturé à 2,210 % jeudi.

Le point mort des TIPS à 10 ans était de 2,23 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,2 % par an au cours de la prochaine décennie.