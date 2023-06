Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme cela était largement attendu, mais a prévu 50 points de base supplémentaires d'ici la fin de l'année.

La banque centrale a maintenu les taux dans la fourchette de 5,00 % à 5,25 %, mais dans son nouveau résumé des projections économiques (SEP), elle a indiqué qu'une économie plus forte que prévu et une baisse plus lente de l'inflation entraîneraient une augmentation probable des coûts d'emprunt d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 0,4 point de base pour atteindre 3,843 %. Le rendement à 10 ans était sur le point de mettre fin à une série de trois séances de gains.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé de 3,3 points de base à 3,908 %.

Les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon sont attendues respectivement jeudi et vendredi.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 93,6 points de base après s'être inversée jusqu'à un niveau négatif de 94,49 points de base mardi.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 7,9 points de base à 4,775 % après avoir atteint un sommet de trois mois de 4,707 % mardi.