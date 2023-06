Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé jeudi, les investisseurs analysant une série de données économiques et évaluant les ramifications de la dernière déclaration de politique monétaire publiée mercredi par la Réserve fédérale.

Les données économiques ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,3 % en mai, au-dessus des attentes d'une baisse de 0,1 %, tandis que les demandes initiales hebdomadaires de chômage sont restées inchangées par rapport à la semaine précédente à 262 000 et au-dessus de l'estimation de 249 000. Cela suggère que le marché du travail pourrait montrer des signes d'assouplissement, bien que les rapports récents aient également été affectés par des changements de politique dans le Minnesota, des vacances et d'autres divergences inhabituelles.

La Fed a maintenu ses taux inchangés mercredi, comme cela était largement attendu, mais a signalé dans ses nouvelles projections que deux autres petites hausses pour augmenter les coûts d'emprunt de 50 points de base (pb) pourraient être nécessaires en raison d'une économie résiliente et d'un déclin plus lent que prévu de l'inflation.

"Aujourd'hui, c'est principalement dû aux données, mais il y a un écho des commentaires que le président (Jerome) Powell a fait hier, et à plusieurs reprises tout au long de la conférence de presse, il a fait référence à des variations des mots 'marché du travail plus souple'", a déclaré Amar Reganti, stratège des revenus fixes chez Hartford Funds, basé à Boston.

"Powell a mentionné comment le marché réagit aux communications de la Fed, et ce qu'il a dit, c'est qu'il y aura probablement un resserrement supplémentaire à un moment donné cette année, en fonction des données, mais pour l'instant, la majorité du comité pense qu'il faut le faire, et les marchés l'ont en quelque sorte rencontré à mi-chemin."

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse de 7,4 points de base à 3,724%, en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis le 30 mai.

Les attentes d'une augmentation de 25 points de base par la Fed lors de la réunion de juillet de la banque centrale sont passées de 62,3 % la veille et de 50,9 % il y a une semaine à 67 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Contrairement à la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau en 22 ans jeudi et a laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses, dernier signe en date que les banques centrales mondiales n'agissent plus aussi étroitement de concert qu'elles l'ont fait ces dernières années. La Banque du Japon devrait publier une déclaration de politique générale vendredi.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a baissé de 3,4 points de base à 3,847%.

Outre les ventes au détail et les demandes d'indemnisation, les prix à l'importation ont baissé en mai et la baisse annuelle a été la plus forte en trois ans. Les indicateurs de l'industrie manufacturière des banques fédérales de réserve de Philadelphie et de New York ont laissé entrevoir une amélioration des perspectives d'activité.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 91,6 points de base après s'être inversée jusqu'à un niveau négatif de 95,53 mercredi, son inversion la plus profonde en trois mois.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 6,9 points de base à 4,638%.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,203%, après avoir clôturé à 2,190% mercredi.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,221 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,2 % par an au cours de la prochaine décennie.