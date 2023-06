Les rendements du Trésor américain ont baissé jeudi sur les nouvelles d'une baisse prolongée des nouvelles commandes manufacturières et des coûts de main-d'œuvre, tandis qu'un projet de loi sur le plafond de la dette a progressé à Washington.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1,7 point de base à 3,620%, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé de 0,6 point de base à 3,851%.

Le rendement à 10 ans a atteint son plus bas niveau intrajournalier de 3,57 % juste après 10 heures, heure de l'Est, lorsque l'Institute for Supply Management a déclaré que son indice des directeurs d'achats (PMI) était tombé à 46,9 le mois dernier, contre 47,1 en avril.

C'est le septième mois consécutif que l'indice PMI reste en dessous de 50, ce qui indique une contraction de l'industrie manufacturière, la plus longue période de ce type depuis la Grande Récession.

Padhraic Garvey, responsable de la recherche chez ING Americas, a déclaré que ce chiffre était le principal moteur du marché jeudi, car il réduirait la pression exercée sur la Réserve fédérale pour qu'elle augmente les taux d'intérêt lors de sa réunion à la fin du mois.

"Cela signifie que la Fed n'a pas besoin d'augmenter beaucoup les taux", a déclaré M. Garvey.

Dans le même ordre d'idées, les données du Département du travail ont montré que la productivité des travailleurs américains s'est effondrée au premier trimestre, mais pas autant que prévu initialement, et des révisions à la baisse marquées des coûts de main-d'œuvre au dernier trimestre et au cours des trois derniers mois de l'année 2022.

Le Sénat américain devait examiner un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars. Il ne reste que quatre jours pour adopter la mesure et l'envoyer au président démocrate Joe Biden pour qu'il la signe, afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

Il y a un jour, les traders de contrats à terme sur les fonds fédéraux estimaient qu'il y avait environ deux tiers de chances que la Fed relève ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin, mais peu après la mi-journée, ils estimaient qu'il y avait 73 % de chances que la Fed laisse ses taux inchangés, selon CME Group.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les bons du Trésor à deux et à dix ans, un indicateur des attentes économiques, était à -73,9 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 3,3 points de base à 4,357 %.

Les résultats des adjudications de 70 milliards de dollars de bons à quatre semaines et à huit semaines du Trésor américain ont été mitigés. La vente de bons à quatre semaines a suscité une demande suffisante avec un rendement élevé de 5,13 %, beaucoup plus faible que lors de l'adjudication du même titre la semaine dernière, reflétant l'optimisme quant à l'imminence d'une résolution de la limite de la dette.

La vente de bons américains à huit semaines a permis d'obtenir un rendement élevé de 5,22 %, supérieur au taux attendu à l'heure limite de dépôt des offres, ce qui suggère que les investisseurs ont exigé une prime pour détenir la dette.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans s'est établi pour la dernière fois à 2,182 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation annuelle moyenne à ce taux pour la prochaine décennie.

Le swap indexé sur l'inflation à 5 ans en dollars américains, considéré par certains comme un meilleur indicateur des attentes en matière d'inflation en raison des distorsions possibles causées par l'assouplissement quantitatif de la Fed, s'élevait pour la dernière fois à 2,482 %. (Reportage de Ross Kerber, édition de Nick Zieminski et Richard Chang)