Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont légèrement augmenté lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale dans les jours à venir.

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mai devrait montrer un ralentissement de la hausse de l'inflation en glissement annuel à 4,1% contre 4,9% en avril, selon les économistes interrogés par Reuters, avec une augmentation mensuelle de 0,2%, en baisse par rapport à une augmentation de 0,4% le mois précédent.

Les données de l'IPC ainsi que l'indice des prix à la production (IPP), attendus mercredi, pourraient influencer les attentes concernant l'annonce de la politique de la Fed mercredi après-midi.

On s'attend actuellement à ce que la Fed fasse une "pause hawkish" lors de l'annonce de sa politique, faisant une pause dans sa série de hausses de taux tout en avertissant que d'autres hausses pourraient être nécessaires si l'inflation restait obstinément élevée. La banque centrale doit également publier son résumé des projections économiques (SEP) pour la première fois depuis sa réunion de mars.

"Pour l'instant, le marché va probablement évoluer de manière latérale jusqu'à ce que les données inflationnistes soient publiées demain, puis tous les regards se tourneront vers la Fed, car vous recevrez également le résumé des projections économiques", a déclaré Jim Barnes, directeur des revenus fixes chez Bryn Mawr Trust à Berwyn, en Pennsylvanie.

"La Fed a été un peu plus agressive que ce que le marché avait prévu, et maintenant le marché est en quelque sorte revenu à la position de la Fed, de sorte que le résumé des projections économiques devient plus convaincant pour voir quelles sont les prévisions pour la fin de cette année et pour la fin de l'année prochaine".

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté de 0,6 point de base à 3,751 %.

Une vente aux enchères de 32 milliards de dollars de notes à 10 ans a été molle, selon les analystes, avec un rendement élevé de 3,791% et une demande pour la dette à 2,36 fois les notes mises en vente.

Les traders estiment à 76,9% la probabilité que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine annonce, contre 70,1% vendredi, selon l'outil FedWatch du CME.

M. Barnes a également déclaré que la hausse des taux de la Banque du Canada la semaine dernière, après une pause de quatre mois, soulève la question de savoir si la Fed relèvera encore ses taux au cours du second semestre de cette année et au début de l'année prochaine.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 0,8 point de base à 3,895 %.

Le Trésor émettra une multitude de titres cette semaine, dont 18 milliards de dollars de bons à 30 ans mardi, ainsi qu'une série de bons à plus court terme tout au long de la semaine.

Le rendement des bons du Trésor à 3 ans a baissé de 1,7 point de base à 4,230 %. Une adjudication de 40 milliards de dollars de ces notes a été conforme au marché avec un rendement élevé de 4,202 %, légèrement supérieur au rendement de l'heure limite de soumission, tandis que la demande a été supérieure à la moyenne de 2,7 fois les notes mises en vente.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 83,6 points de base après s'être inversée jusqu'à un niveau négatif de 87,55 plus tôt, son inversion la plus profonde en trois mois.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 1,9 point de base à 4,586 %.

Le point mort des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,14 %, après avoir clôturé à 2,169 % vendredi,

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,193 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,2 % par an au cours de la prochaine décennie.