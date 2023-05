Les rendements des principaux bons du Trésor américain ont augmenté mercredi, tandis que les rendements ont dépassé les 7% pour certains bons qui doivent être remboursés le 1er juin, le premier jour où le gouvernement pourrait ne pas être en mesure d'effectuer des paiements sans un relèvement du plafond de la dette.

Les investisseurs ont boudé les emprunts qui risquent de ne pas être remboursés si le département du Trésor américain se retrouve à court de liquidités. Les rendements des bons à échéance du 1er juin se situaient à 7,1222 %, et ont brièvement atteint 7,3710 %. Il s'agit d'une forte hausse par rapport à la clôture de mardi, qui était de 5,992 %. D'autres bons à échéance du 6 juin ont également grimpé jusqu'à 7,491 %.

Le président démocrate des États-Unis Joe Biden et les négociateurs du républicain Kevin McCarthy ont repris les discussions que la Maison Blanche a qualifiées de productives mercredi pour tenter de conclure un accord visant à relever le plafond de la dette américaine de 31 400 milliards de dollars et à éviter un défaut de paiement catastrophique.

Le rendement des obligations de référence à deux et dix ans a légèrement baissé dans l'après-midi après que le Comité fédéral de l'open market a publié le compte rendu de sa réunion de mai, au cours de laquelle la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base. La transcription a montré que les décideurs politiques étaient d'accord pour dire que les arguments en faveur d'un nouveau resserrement des taux d'intérêt étaient devenus "moins certains".

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a encore augmenté de 3,8 points de base à 3,736 %.

"Dans une certaine mesure, les vendeurs s'épuisent. Il se peut que le marché soit survendu", a déclaré Kim Rupert, directeur général de l'analyse des titres à revenu fixe chez Action Economics à San Francisco.

"La limite de la dette crée certainement beaucoup d'anxiété. La facture de juin a grimpé de plus de 7 % aujourd'hui.

Les récents commentaires des responsables de la Fed ont alimenté l'incertitude quant à la possibilité que la banque centrale interrompe son cycle de relèvement des taux lors de sa réunion de la mi-juin, ce qui indique que les responsables ne sont pas à l'unisson sur la trajectoire de la politique monétaire.

Les attentes d'une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la Fed lors de la réunion de juin ont augmenté récemment et se situent actuellement à 34 %, contre 28,1 % mardi, selon l'indice CME's

l'outil FedWatch du CME

.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté

2,6 points de base

pour s'établir à

3.978

%.

Le rendement des bons à un mois a atteint un nouveau record à 5,892 %, car les inquiétudes concernant les paiements arrivant à échéance au moment où le Trésor est le plus susceptible de manquer d'argent éloignent les investisseurs. Le dernier rendement était de 5,729 %.

Le Trésor a mis aux enchères 43 milliards de dollars d'obligations à 5 ans mercredi et a enregistré une forte demande, avec un ratio de couverture de 2,58 et un rendement élevé de 3,749 %. La vente de 42 milliards de dollars d'obligations à deux ans s'est également bien déroulée mardi, avec un rendement élevé de 4,30 %.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considéré comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 62,7 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 8,4 points de base à 4,368 %.

"Vous obtenez essentiellement des histoires contradictoires sur tout parce que vous avez une courbe si fortement inversée à l'avant", a déclaré Matt Orton, stratège en chef du marché chez Raymond James Investment Management à Saint-Pétersbourg, en Floride. "Vous avez donc une courbe qui s'inquiète de la capacité des États-Unis à rembourser leur dette et à être éventuellement déclassés, et qui est en chute libre.

"Vous avez ensuite la partie arrière de la courbe qui continue à dire qu'en fin de compte, tout ira bien, qu'il n'y aura pas de récession et que l'économie se portera bien".

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était en dernier lieu à 2,25 %, après avoir clôturé à 2,234 % mardi.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,2702 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage d'Alden Bentley et de Chuck Mikolaczak ; Rédaction de Leslie Adler et Richard Chang)