Les rendements des obligations du Trésor américain à plus long terme ont légèrement augmenté mercredi après une lecture plus faible que prévu des produits fabriqués aux États-Unis et avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale en juin.

Les commandes d'usines ont augmenté de 0,3 % en mai, ce qui est inférieur à l'estimation des économistes interrogés par Reuters qui tablaient sur une hausse de 0,8 % et correspond à la hausse révisée de 0,3 % enregistrée le mois précédent. Le secteur manufacturier a connu des difficultés dans le cadre du cycle de hausse rapide des taux de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 3,888 %.

Les investisseurs surveilleront également la publication prévue à 14 heures EDT (1800 GMT) du procès-verbal de la réunion de politique de la Fed de juin au cours de laquelle la banque centrale a mis en pause son cycle de hausse des taux. Le compte-rendu est susceptible de montrer un débat actif entre les décideurs politiques qui, dans l'ensemble, semblent toujours enclins à soutenir plus d'action pour maîtriser l'inflation.

"Bien qu'il s'agisse d'une pause consensuelle - tout le monde était d'accord lors de la réunion de juin pour freiner l'inflation - je pense qu'il y a encore une tendance claire, une tendance hawkish au sein du FOMC", a déclaré Jason Ware, directeur des investissements chez Albion Financial Group à Salt Lake City, dans l'Utah, en faisant référence au Federal Open Market Committee.

"Si vous interrogez le membre moyen du FOMC, il pense que nous aurons encore quelques hausses avant la fin de l'année", a ajouté M. Ware.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 2,2 points de base pour atteindre 3,899 %.

Les attentes d'une hausse de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion des 25 et 26 juillet s'élèvent à 88,7 %, selon l'outil FedWatch du CME, contre 81,8 % il y a une semaine.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était négative à 103,1 points de base après avoir connu sa plus forte inversion en plus de 40 ans lundi.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 2,3 points de base à 4,917 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,233 %, après avoir clôturé à 2,247 % lundi, près de son plus haut niveau en deux mois.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,262 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,26 % par an au cours de la prochaine décennie.