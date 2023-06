Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé mercredi dans un marché agité après que la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, mais a prévu 50 points de base supplémentaires d'ici la fin de l'année.

La banque centrale a maintenu les taux dans la fourchette 5,00 %-5,25 %, mais dans son nouveau résumé des projections économiques (SEP), elle a indiqué qu'une économie plus forte que prévu et une baisse plus lente de l'inflation entraîneraient une augmentation probable des coûts d'emprunt de 50 points de base (pb) d'ici la fin de l'année.

"Ils ont finalement abaissé un peu leur taux de chômage, ils ont augmenté un peu leur PIB et ils ont augmenté leur inflation, donc ils rattrapent vraiment ce que les données nous disent déjà", a déclaré Ellen Hazen, stratège en chef du marché chez F.L.Putnam Investment Management à Wellesley, Massachusetts.

"La plus grande surprise pour moi, c'est que le taux des fonds fédéraux a été porté à 5,6 % en décembre, soit une augmentation de 50 points de base, alors que le marché s'attendait à 25 points de base.

Les rendements ont atténué les baisses antérieures après l'annonce, mais ont fait marche arrière et sont repartis à la baisse lorsque le président Jerome Powell s'est exprimé après la déclaration et a déclaré que la réunion de juillet serait "en direct" après la décision de maintenir les taux stables aujourd'hui.

"Powell fait un excellent travail en marchant sur la corde raide monétaire, en restant proche du centre et en étant équilibré. Il a reconnu que l'inflation était en baisse et a déclaré que le saut était prudent", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse de 4,5 points de base à 3,794 % après avoir atteint un plus bas de 3,771 % au cours de la journée. Le rendement à 10 ans était sur le point de mettre fin à une série de trois séances de gains.

Les investisseurs vont maintenant évaluer les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des signaux sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale.

Les rendements avaient déjà baissé après que l'inflation à la production ait baissé plus que prévu en mai, après que les données de mardi aient montré un ralentissement de l'augmentation des prix à la consommation.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a baissé de 6,5 points de base à 3,876%.

Les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon sont attendues respectivement jeudi et vendredi.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 90,7 points de base après s'être inversée de 95,53 points de base au cours de la session.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 0,3 point de base à 4,699 % après avoir atteint un nouveau sommet de trois mois de 4,803 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,189%, après avoir clôturé à 2,157% mercredi.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,217 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,2 % par an au cours de la prochaine décennie.