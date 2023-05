Le rendement des bons du Trésor américain arrivant à échéance début juin a encore dépassé les 7 % jeudi, après que l'agence de notation Fitch a placé le pays sous surveillance en vue d'un éventuel abaissement de sa note.

Fitch a placé la note "AAA" des États-Unis sous surveillance négative en prévision d'un éventuel abaissement de la note si les parlementaires ne parviennent pas à augmenter le montant que le Trésor peut emprunter avant qu'il ne soit à court d'argent - une échéance attendue dès la semaine prochaine.

Les écarts entre les cours acheteur et vendeur étaient importants au début des échanges en Asie. Le rendement des bons du Trésor arrivant à échéance le 1er juin, date à laquelle le Trésor déclare qu'il sera à court d'argent, a augmenté de plus de 18 points de base pour atteindre un nouveau record de 7,4268 %. Ce taux est beaucoup plus élevé que le taux actuel des fonds de la Fed, qui est d'environ 5,1 %.

Les rendements à dix ans ont légèrement augmenté pour atteindre 3,75 %.