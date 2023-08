Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans se sont éloignés de leur plus haut niveau depuis 16 ans mercredi, alors que la faiblesse des données sur l'activité économique dans la zone euro a donné un répit aux marchés des obligations d'État qui ont souffert dans le monde entier.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a perdu 6 points de base à 4,268 % après avoir atteint 4,366 % mardi, un sommet atteint pour la dernière fois en novembre 2007.

Les rendements américains ont commencé à baisser lentement pendant la nuit et ont légèrement baissé après les données économiques de l'Allemagne.

Les coûts d'emprunt de la zone euro ont chuté après que les données d'enquête ont montré que l'activité commerciale s'est effondrée plus que prévu en août.

Les inquiétudes sur le fait que la Chine et le Japon restent des acheteurs agressifs de bons du Trésor et les perspectives de croissance plus fortes que prévu de l'économie américaine, qui ont stimulé les attentes de taux plus élevés à plus long terme, ont été les principaux moteurs des prix des obligations américaines ce mois-ci.

"Le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole semble donc être le candidat le plus probable pour le prochain catalyseur directionnel", a déclaré Hauke Siemben, stratège en matière de taux chez Commerzbank.

Powell s'exprimera sur les perspectives économiques avant le symposium économique 2023 de Jackson Hole à 1405 GMT vendredi.

Un responsable de la Fed a émis quelques signaux hawkish avant M. Powell.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que la banque centrale devait être ouverte à la possibilité que l'économie commence à réaccélérer plutôt qu'à ralentir, avec des implications potentielles pour la lutte contre l'inflation de la banque centrale américaine. Il a ajouté que les mouvements récents des rendements n'étaient pas le signe d'un resserrement "inapproprié" du marché, mais plus probablement une réponse à des données économiques solides.

Selon les gestionnaires de fonds, la résistance de l'économie et l'offre élevée d'obligations jouent désormais un rôle plus important dans l'orientation du marché que la remise en question de la Réserve fédérale.

Le rendement des obligations à deux ans a baissé de 3 points de base pour atteindre 5,008 %.