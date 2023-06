Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo continuait d'avancer mercredi matin, confortée par le fort ralentissement de l'inflation américaine en mai, qui pourrait achever de convaincre la Réserve fédérale américaine (Fed) de faire une pause dans son resserrement monétaire.

L'indice vedette Nikkei, qui a atteint la veille un énième plus haut en clôture depuis 1990, progressait encore de 0,75% à 33.264,68 points vers 00H35 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 0,76% à 2.281,96 points.

La hausse des prix aux Etats-Unis a ralenti à 4% en mai sur un an, contre 4,9% le mois précédent, selon l'indice CPI publié mardi, un plus bas depuis mars 2021.

Devant ces progrès, la Fed, qui doit se prononcer sur ses taux directeurs plus tard ce mercredi, pourrait décider de ne pas les relever pour la première fois depuis plus d'un an.

Toyota mis à l'épreuve par ses actionnaires

L'assemblée générale ordinaire de Toyota (+3,56% à 2.251 yens) se tient ce mercredi dans son fief de Toyota City à Aichi (centre du Japon) et promet des débats plus animés que d'ordinaire: certains actionnaires étrangers du géant automobile mondial s'opposent à confirmer Akio Toyoda à la présidence du conseil d'administration, lui reprochant notamment d'avoir traîné à se lancer massivement dans le segment 100% électrique. D'autres actionnaires veulent par ailleurs imposer à Toyota plus de transparence quant à ses activités mondiales de lobbying sur les enjeux climatiques.

M. Toyoda a cédé plus tôt cette année les commandes du groupe à l'un de ses fidèles lieutenants, Koji Sato, qui a fixé comme priorité absolue le développement du groupe dans l'électrique, tout en préservant la stratégie multimodale chère à son prédécesseur, consistant à continuer de miser en parallèle sur d'autres technologies (hybrides, hydrogène, carburants de synthèse).

Légère remontée du yen

Sur le marché des changes, le billet vert reculait légèrement par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 140,07 yens vers 00H30 GMT contre 140,21 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise montait aussi face à l'euro, qui valait 151,15 yens contre 151,33 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, à un euro pour 1,0791 dollar.

Les cours du pétrole étaient en baisse: vers 00H20 GMT le baril de WTI américain cédait 0,42% à 69,13 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,36% à 74,02 dollars.

etb/juf