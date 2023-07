Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo manquait d'élan mardi en début de séance après ses gains notables de la veille, les investisseurs commençant à se montrer attentistes avant une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue mercredi.

L'indice Nikkei se repliait de 0,36% à 32.582,62 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix faisait du surplace (-0,01% à 2.280,90 points).

Plusieurs indicateurs d'activité aux Etats-Unis publiés lundi ont renforcé le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, et l'indice boursier Dow Jones a enregistré une onzième séance positive d'affilée.

Mais la prudence faisait son retour à Tokyo avant la réunion de la Fed et celle de la Banque du Japon (BoJ) vendredi, et à l'approche des résultats trimestriels de géants technologiques américains, comme Alphabet (Google) plus tard ce mardi.

Seven & I HOLDINGS VEUT CONCLURE LA VENTE DE SES GRANDS MAGASINS SOGO & SEIBU

L'action Seven & i Holdings gagnait 0,75%. Le géant japonais des supérettes de proximité (avec ses "konbini" Seven Eleven) chercherait à finaliser dès septembre la vente pour 1,5 milliard de dollars de ses grands magasins Sogo & Seibu au fonds américain Fortress, qui tarde à se matérialiser, selon des informations de l'agence Bloomberg.

Cette opération est bien vue par les actionnaires du groupe, qui l'encouragent à se concentrer sur le développement international de ses magasins Seven Eleven et à se séparer de ses activités moins rentables comme Sogo & Seibu.

L'euro stable

Sur le marché des devises, le yen remontait un peu face au dollar, qui valait 141,37 yens vers 00H50 GMT contre 141,48 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro était quasi stable face à la devise japonaise, à raison d'un euro pour 156,50 yens. La monnaie européenne bougeait à peine également face au billet vert, un euro s'échangeant pour 1,1067 dollar.

Le marché du pétrole était en mini-hausse: vers 00H40 GMT le baril de WTI américain prenait 0,14% à 78,85 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord grappillait 0,05% à 82,78 dollars.

etb/chv