Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région très industrialisée de Philadelphie, aux États-Unis, a enregistré en juillet un 11e mois de repli consécutif, plus forte même qu'attendu, mais les industriels de la région sont plus optimistes pour les mois à venir.

L'indice général mesurant l'activité dans cette région est tombé à -13,5 points en juillet, contre -10,4 en juin, selon l'enquête mensuelle de la Fed de Philadelphie, publiée jeudi et réalisée auprès d'industriels de la région du 10 au 17 juillet.

Cela a déçu les analystes, qui tablaient sur une contraction de l'activité moins forte qu'en juin, et voyaient l'indice grappiller quelques points pour s'établir à -10 points, selon le consensus de Market Watch.

"Les indicateurs d'activité générale et de nouvelles commandes sont restés négatifs. De plus, l'indice des livraisons a diminué et est devenu négatif" lui aussi, précise la Fed de Philadelphie.

L'indice mesurant l'emploi montre une situation "généralement stable".

Côté inflation, l'indice mesurant les prix payés par les industriels à leurs fournisseurs "est resté inférieur à sa moyenne à long terme", mais celui des prix reçus par les clients "a augmenté", ce qui signifie que les industriels ont relevé leurs prix de vente.

La Fed relève par ailleurs que l'optimisme est plus élevé qu'en juin, avec "des attentes plus généralisées de croissance globale au cours des six prochains mois".

Juste au nord de cette région, celle de New York, très industrialisée également, est restée en croissance en juillet, ralentissant cependant par rapport au mois précédent, qui avait connu un fort rebond. Cela avait néanmoins surpris les analystes qui anticipaient une plus forte dégradation.

Les indices d'activité manufacturière de ces deux régions sont considérés comme des baromètres fiables de l'économie américaine.

