Washington (awp/afp) - Il est trop tôt pour déclarer victoire et mettre un terme au cycle de hausse des taux d'intérêt, a estimé mardi un membre de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en reconnaissant que l'inflation évoluait désormais dans la bonne direction.

"Je ne suis pas prêt pour annoncer que nous en avons terminé mais je vois des signes positifs", a estimé le président de la branche de Minneapolis, Neel Kashkari, lors d'une conférence dans la ville du nord des Etats-Unis.

Sur les 18 derniers mois, la Fed a relevé ses taux à onze reprises afin d'inverser la courbe de l'inflation et la ramener vers sa cible de long terme, autour de 2%.

Au plus haut en juin 2022, à plus de 9%, l'inflation a depuis fortement ralenti, pour revenir autour de 3% sur un an au mois de juillet, mais reste au-dessus de la cible, plus encore si l'on se concentre sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentaire et énergie.

La Fed doit dès lors "prendre le temps nécessaire afin de disposer de suffisamment de donner pour décider si nous devons poursuivre ou non" (les hausses), a rappelé M. Kashkari.

Si les taux ont été augmentés une nouvelle fois lors de la dernière réunion, fin juillet, les marchés s'attendent globalement à une nouvelle pause lors de la prochaine réunion, mi-septembre, après celle observée début juin.

"Je veux voir des éléments convaincants démontrant que l'inflation est bel et bien sur le point de revenir à 2%, il faudra ensuite un peu de temps pour l'y stabiliser", a répondu M. Kashkari à une question sur l'opportunité d'une éventuelle baisse de taux.

La Fed pourrait cependant, selon lui, commencer à abaisser son principal taux en 2024, si la décélération de l'inflation s'est confirmée.

"A un moment donné, quelqu'un estimera raisonnable de réduire les taux pour maintenir la politique monétaire au niveau désiré", a-t-il dit.

"Cela peut-il se produire l'année prochaine. C'est certainement possible. Ou l'année suivante, cela dépendra des données donc nous disposerons", a conclu M. Kashkari.

afp/rp