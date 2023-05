Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a reculé en mai, moins fort qu'attendu mais tombant néanmoins au plus bas depuis novembre, les conditions actuelles paraissant moins bonnes qu'auparavant, selon l'indice publié mardi par le Conference Board.

L'indice général est tombé à 102,3 points. Celui d'avril, révisé en hausse, était de 103,7.

Bien que la confiance ait baissé, elle reste bien plus élevée que prévu, puisque les analystes tablaient sur 99 à 99,5 points, selon différents consensus.

"L'opinion des consommateurs sur les conditions actuelles est devenue un peu moins optimiste et leurs attentes sont restées sombres", a détaillé Ataman Ozyildirim, directeur de l'économie au Conference Board, cité dans le communiqué.

Dans le détail, l'indice mesurant leur perception des conditions actuelles est tombé à 148,6 points, contre 151,8 le mois dernier.

Celui mesurant leur perception des conditions futures a un reculé à 71,5 points, contre 71,7 en avril, sous la barre des 810 points depuis février 2022 - avec une exception en décembre.

Leur perception de la situation de l'emploi, notamment, s'est détériorée.

"Les attentes en matière d'emplois et de revenus au cours des six prochains mois sont demeurées relativement stables", a précisé Ataman Ozyildirim, faisant état d'une "détérioration particulièrement notable des perspectives chez les consommateurs de plus de 55 ans".

Et l'inflation, toujours forte, reste une inquiétude pour les consommateurs américains.

L'inflation aux Etats-Unis, qui ralentissait depuis plusieurs mois, est repartie à la hausse en avril, selon l'indice PCE, privilégié par la Réserve fédérale (Fed), à 4,4%, contre 4,2% sur un an, et 0,4% contre 0,1% sur un mois.

Quant à l'indice CPI de l'inflation, qui est utilisé notamment pour le calcul des retraites, il a, en avril également, ralenti sur un an, à 4,9%, mais a accéléré sur un mois, à 0,4%.

