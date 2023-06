Washington (awp/afp) - L'activité dans les services aux Etats-Unis a à peine progressé en mai, ralentissant fortement en raison d'une demande moins forte, et décevant les analystes qui la voyaient grimper plus fort qu'en avril, selon l'enquête de la fédération professionnelle ISM publiée lundi.

L'indice mesurant cette activité a chuté de 1,6 point, pour tomber à 50,3%.

L'activité progresse donc très peu, échappant même de justesse à la contraction, puisque l'indice est à peine supérieur à la barre des 50%, sous laquelle l'activité est en recul par rapport au mois précédent.

Les analystes ont été surpris, qui voyaient l'activité dans les services repartir en mai, et s'attendaient à un indice en hausse, à 52,3%, selon le consensus de Briefing.com.

"Il y a eu un ralentissement du rythme de croissance du secteur des services", a souligné Anthony Nieves, le président de l'enquête, cité dans le communiqué, évoquant "une demande atone".

Et, précise-t-il, si les responsables d'entreprises interrogés pour cette enquête font majoritairement état de conditions commerciales "stables" actuellement, l'avenir semble plus incertain, et "il y a des inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie".

Depuis mars 2022, en effet, pour faire ralentir l'inflation, la Fed relève ses taux directeurs. Cela conduit les banques à rehausser le coût des crédits qu'elles proposent aux ménages et aux entreprises, pour faire ralentir consommation et investissement, et, in fine, desserrer la pression sur les prix.

Mais si l'activité économique ralentit trop, elle risque de plonger dans la récession.

Lors de leur prochaine réunion, les 13 et 14 juin, les responsables de la Fed pourraient choisir de relever les taux pour une 11e fois d'affilée, ou faire une pause pour observer les effets des hausses précédentes.

