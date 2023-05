Washington (awp/afp) - Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi la nomination au poste de vice-président de la banque centrale américaine (Fed) de l'économiste Philip Jefferson, l'un des gouverneurs de l'institution, pour remplacer Lael Brainard, devenue directrice des conseillers économiques de la Maison Blanche.

Si sa nomination était confirmée par le Sénat, Philip Jefferson, qui avait rejoint la Fed en mai 2022, deviendrait le deuxième vice-président afro-américain de la Fed.

"L'année dernière, le Sénat a confirmé le Dr Jefferson en tant que membre du Conseil des gouverneurs lors d'un vote fort et bi-partite de 91 voix contre 7 et j'attends avec impatience sa confirmation rapide en tant que vice-président", a commenté Joe Biden dans le communiqué.

Par ailleurs, la gouverneure Lisa Cook, nommée par Joe Biden et qui était la première femme afro-américaine à siéger à la Fed, devrait voir son mandat renouvelé pour une durée de 14 ans. Elle avait en effet, à son arrivée sur ce poste en mai 2022, repris le mandat de son prédécesseur, qui expire en janvier 2024.

"Le Dr Jefferson et le Dr Cook continueront d'apporter des connaissances, une expertise et une continuité précieuses à la Fed à un moment critique pour notre économie et nos familles à travers le pays", a ajouté le président américain.

C'est en effet à la Fed que revient la lourde tâche de faire baisser l'inflation aux Etats-Unis, tout en maintenant le plein emploi.

"Ces candidats comprennent que ce travail n'est pas partisan, mais qu'il joue un rôle essentiel dans la recherche du plein emploi, le maintien de la stabilité des prix et la supervision de nombreuses institutions financières de notre pays", a encore commenté Joe Biden.

Le président américain a également annoncé la nomination comme gouverneure d'Adriana Kugler, actuellement représentante des Etats-Unis à la Banque mondiale, et qui deviendrait la première responsable d'origine hispanique de la Fed.

"Le Dr Kugler est une économiste hautement qualifiée et respectée possédant une expertise approfondie des marchés du travail, de la mobilité des travailleurs et de l'emploi des jeunes", a estimé le président.

Elle a commencé sa carrière à la Fed de San Francisco, a été économiste en chef du département du Travail et a été confirmée l'année dernière avec un soutien bipartite pour représenter les Etats-Unis à la Banque mondiale, indique la Maison Blanche.

afp/al