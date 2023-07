Washington (awp/afp) - La banque centrale américaine (Fed) a lancé jeudi son système de transferts bancaires instantanés pour les entreprises et les particuliers, baptisé FedNow, rattrapant ainsi son retard par rapport à d'autres pays comme ceux de l'Union Européenne.

"La Réserve fédérale a créé le service FedNow pour aider à effectuer les paiements quotidiens au cours des prochaines années plus rapidement et plus facilement", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, cité dans le communiqué.

Concrètement, les particuliers et les entreprises pourront effectuer un virement ou recevoir des fonds de manière instantanée, et sans contrainte de jours ouvrés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, dans un pays où les chèques sont encore très largement utilisés.

Cependant, sur les plus de 7.000 banques commerciales que comptent les États-Unis, 35 seulement ont adhéré à ce système, dont quelques noms connus comme Wells Fargo ou JP Morgan Chase. Les services fiscaux du département au Trésor figurent également sur la liste.

Et 16 fournisseurs de services prendront en charge le traitement des paiements pour les banques et les coopératives de crédit.

Mais "à mesure que de plus en plus de banques choisiront d'utiliser ce nouvel outil, les avantages pour les particuliers et les entreprises incluront la possibilité pour une personne de recevoir immédiatement le paiement de son salaire, ou pour une entreprise d'accéder instantanément à des fonds lorsqu'une facture est payée", a ajouté Jerome Powell.

Avec ce système, sur lequel la Fed travaille depuis 2019, les Etats-Unis se mettent au niveau de bien d'autres pays: "les Etats-Unis sont très en retard par rapport à l'Union Européenne, à la Grande-Bretagne, même au Brésil. Les transferts de fonds prennent un temps démesuré par rapport à la technologie moderne", a indiqué à l'AFP Gregory Daco, chef économiste pour EY Parthenon.

"Cela favorisera probablement un déclin des chèques", notamment pour tout ce qui est paiement de factures d'eau ou d'électricité, ou encore pour le règlement du loyer, a souligné l'économiste.

afp/rp