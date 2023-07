Washington (awp/afp) - Le déficit budgétaire des États-Unis s'est encore creusé sur les neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2023, qui se termine fin septembre, sous l'effet notamment d'une forte baisse des revenus fiscaux en avril par rapport à l'année dernière.

Entre octobre et juin, le déficit a atteint près de 1.400 milliards de dollars, soit plus que sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2022 (1.375 milliards de dollars).

En cause, une mauvaise campagne de rentrées fiscal en avril, date traditionnelle du versement des soldes pour l'impôt sur le revenu notamment, qui a rapporté près de 200 milliards de dollars de moins qu'en avril 2022.

"Les revenus des particuliers l'année dernière ont été importants, mais ont ralenti cette année, en particulier les revenus du capital", expliquant la baisse des recettes issues de leur taxation, a expliqué lors d'un point presse téléphonique un responsable du département du Trésor.

Sur les neufs premiers mois de l'exercice, la baisse des recettes est de 11%, alors que de l'autre côté les dépenses ont progressé de 10,5%.

Ce sont principalement les impôts payés par les particuliers qui sont la cause de la baisse des recettes de l'État fédéral.

Du côté des dépenses, les principaux postes habituels, c'est-à-dire les retraites, la santé des plus pauvres et plus âgés (programmes Medicare et Medicaid) ainsi que la défense, ont augmenté.

Ces trois postes représentent près de 74% des dépenses de l'État fédéral.

Les intérêts de la dette fédéral ont également augmenté, conséquence de la hausse des taux réalisée par la Réserve fédérale (Fed) depuis mars 2022, entraînant une rémunération plus importante pour les nouvelles émissions de bonds du Trésor.

