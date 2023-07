Washington (awp/afp) - Le marché de l'emploi aux Etats-Unis "reste très solide" mais revient vers un "niveau soutenable et plus équilibré" a estimé vendredi le président de la Réserve fédérale (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, lors d'une interview télévisée.

"Si vous prenez un peu de recul, il est évident que le marché de l'emploi reste très solide", a-t-il déclaré. "Dans l'ensemble, il reste exceptionnel, mais revient à un niveau soutenable et plus équilibré".

Le marché de l'emploi a enregistré en juin quelque 209.000 créations de postes et un taux de chômage à 3,6%, niveau historiquement bas autour duquel il évolue depuis plus d'un an.

"Certains économistes estiment que nous avons besoin d'un taux de chômage à 7,5% sur trois ans pour réduire l'inflation. Je pense que c'est une approche étonnante", a estimé le banquier central.

"La Fed est actuellement en train de lutter contre l'inflation et nous y parvenons et le faire sans causer de récession serait un triomphe. C'est la voie royale et je pense que nous sommes sur ce chemin", a insisté M. Goolsbee.

Pour y parvenir, la Fed devra encore augmenter ces taux car "l'inflation est trop élevée, je suis d'accord avec mes collègues" du comité monétaire de la Fed (FOMC).

"Le consensus parmi la quasi-totalité des membres est que, cette année, nous aurons une ou deux hausses supplémentaires" des taux de la Fed, a confirmé Austan Goolsbee, "Je ne vois rien qui vienne le contredire. Cela peut intervenir en juillet, en septembre, en décembre".

Le FMOC a fait le choix, mi-juin, d'une pause dans le cycle de hausse de ses taux après les avoir fait passer, depuis mars 2022, d'une fourchette entre 0% et 0,25% à une autre située entre 5% et 5,25%.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété, à plusieurs reprises, que deux hausses supplémentaires seraient sans doute nécessaires, sans préciser si ce seraient les dernières ou non.

L'immense majorité des analystes s'attend à une hausse d'un quart de point de pourcentage lors de la prochaine réunion de la Fed, prévue les 25 et 26 juillet prochains.

Si l'inflation ralentit, à 3,8% sur un an en mai selon l'indice PCE privilégié par la Fed, l'inflation sous-jacente, en particulier dans les services, reste à un niveau élevé, renforçant l'idée d'une hausse.

Mais pour Austan Goolsbee, "il faut garder en tête qu'avant le Covid, l'inflation était à 2% (par an), mais (le coût du logement) compris entre 4% et 5% et les services en progression de 2% à 3%, alors que les produits étaient à zéro voire en déflation. C'est ainsi que nous avions nos 2%".

afp/rp