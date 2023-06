Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de New York est repartie à la hausse en juin, mais celle de la région de Philadelphie connaît un 10e mois de repli d'affilée, malgré un léger redressement, selon deux indices publiés jeudi par la Fed.

L'activité a enregistré une modeste croissance dans la région très industrialisée de New York, dans le nord-est des États-Unis.

L'indice mesurant cette activité a grimpé de 38 points par rapport à mai, pour s'établir à 6,6 point, selon l'enquête mensuelle Empire State, réalisée par l'antenne de New York de la banque centrale américaine (Fed) auprès d'industriels de la région.

Il repasse ainsi dans le vert, après avoir plongé en territoire négatif le mois précédent, surprenant les analystes qui voyaient l'indice se redresser beaucoup moins, et rester négatif, à -16,0 points, selon le consensus de Briefing.com.

Dans la région de Philadelphie en revanche, située juste au sud de New York et également très industrialisée, l'activité a enregistré en juin un dixième mois de contraction d'affilée, un peu moins forte cependant que celle de mai.

L'indice s'est ainsi établi à -10,4 points, quand il était de -13,7 le mois dernier, selon l'enquête mensuelle de la Fed de Philadelphie, réalisée auprès d'industriels de la région du 5 au 12 juin.

Les sous-indices mesurant l'activité générale et les nouvelles commandes restent négatifs, tandis que celui de l'emploi suggère une situation stable, et que l'indice suggère un emploi stable dans l'ensemble.

"Le secteur manufacturier continue de faire face à des obstacles liés à une demande plus faible de biens et à des coûts d'emprunt plus élevés. Mais la relocalisation des chaînes d'approvisionnement, les projets d'infrastructure et une stabilisation des taux et de la demande pourraient soutenir l'activité manufacturière au fil du temps", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste de HFE, dans une note.

Les indices d'activité manufacturière de ces deux régions sont considérés comme des baromètres fiables de l'économie américaine.

