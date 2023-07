Washington (awp/afp) - Plusieurs propositions visant à renforcer la régulation bancaire aux Etats-Unis ont été soumis jeudi à une période de consultation publique par les régulateurs bancaires américains, mais les désaccords sont grands parmi leurs responsables sur l'opportunité de mettre en place ces changements.

Cette proposition vise "à accroître la solidité et la résilience du système bancaire", ont indiqué dans un communiqué commun la banque centrale américaine (Fed), l'agence chargée d'assurer les dépôts bancaires (FDIC) et l'organisme qui supervise 1.200 banques américaines (OCC).

Dans le détail, elle "modifierait les exigences de fonds propres des grandes banques afin de mieux refléter les risques sous-jacents et d'accroître la cohérence de la façon dont les banques mesurent leurs risques", ont-ils détaillé.

Ces mesures avaient été présentées le 10 juillet par le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr.

"L'objectif de ces propositions est simple: renforcer le système bancaire et sa résilience avec une meilleure prise en compte des risques", a expliqué M. Barr jeudi lors d'une réunion de la Fed, qui, fait inhabituel, ne se déroulait pas à huis clos et à laquelle a assisté l'AFP.

Deux gouverneurs de la Fed ont néanmoins signalé des inquiétudes quant à de telles mesures.

"Je ne suis pas convaincu que cela améliore la résilience du système financier. Dans le même temps, cela augmentera les coûts pour les familles et les entreprises et pourrait entraver le fonctionnement du marché", selon Christopher Waller.

Michelle Bowman a, elle, dit craindre que ces propositions "ajoutent aux difficultés qu'affronte déjà le système bancaire américain et infligent des coûts réels aux banques, à leurs clients et à l'économie sans bénéfice avéré pour la solidité et la sécurité ou la stabilité financière".

La nécessité de renforcer la règlementation était apparue plus pressante avec la crise du secteur bancaire américain en mars, dans la foulée de la faillite de Silicon Valley Bank (SVB).

Les mesures présentées jeudi sont issues des règles dites de "Bâle III", vaste éventail de réformes internationales du secteur bancaire, engagé après la crise financière de 2008-2009 afin de renforcer la solidité des banques.

Les Etats-Unis, notamment, rechignent à les appliquer, ayant eux-mêmes adopté en juillet 2010 leur propre loi, dite Dodd-Franck.

"Je pense que la performance des banques américaines en période de crise a grandement bénéficié de ces réformes", a commenté le président de la Fed, Jerome Powell.

Sans se prononcer sur ces mesures, il a souligné l'importance de permettre au public de donner son avis, pour pouvoir mettre "en place un régime de régulation qui soit à la fois efficace et effectif, sans ajouter plus de fardeau que nécessaire".

Le président de l'Association des banquiers américains (ABA), Rob Nichols, a qualifié ces propositions d'"inutiles et trop larges".

"Loin de simplement respecter les normes internationales, ces changements obligeront les banques opérant aux États-Unis à respecter des niveaux de capital encore plus élevés sans aucune justification", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Lors d'une réunion publique, le conseil d'administration de la FDIC s'est lui aussi penché jeudi sur ces propositions - qui doivent s'appliquer aux banques de plus de 100 milliards de dollars d'actifs, contre 700 milliards actuellement.

Et ses membres sont eux aussi en désaccord sur l'opportunité d'une telle évolution.

D'après les estimations de la FDIC, "cinq grandes banques seront en inadéquation (...) en se basant sur les données de 2021", a relevé Martin Gruenberg, président de la FDIC.

La période de consultation publique, d'une durée inhabituellement longue de 120 jours, est ouverte jusqu'au 30 novembre.

Si ces réformes sont, ensuite, adoptées, les grandes banques commenceront à installer ce nouveau système à partir du 1er juillet 2025, et auront jusqu'au 1er juillet 2028 pour s'y conformer entièrement.

