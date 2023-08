Washington (awp/afp) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont de nouveau baissé en juillet, plus qu'attendu par les marchés, mais les prix poursuivent leur hausse, selon les données publiées mardi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Un peu moins de 4,1 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé, soit un recul de 2,2%, un niveau inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur la revente de 4,15 millions de logements, selon le consensus publié par briefing.com.

Le prix médian a en revanche poursuivi sa hausse, en hausse de 1,9% sur un an, pour atteindre 406.700 dollars, un niveau qui reste historiquement élevé, étant seulement le quatrième mois où les prix dépassent la barre des 400.000 dollars.

Ils sont cependant en recul par rapport au mois de juin, qui présentait un prix médian de 410.000 dollars.

"Deux facteurs sont prépondérants pour le volume des ventes actuellement: l'inventaire disponible et les taux immobiliers", a rappelé Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR, "malheureusement tous deux sont défavorables aux acheteurs".

Les taux d'intérêt atteignent en effet désormais 7,09% aux Etats-Unis, pour un prêt fixe à 30 ans -- le plus courant --, selon les données du groupe de refinancement immobilier Freddie Mac, soit leur plus haut niveau depuis mars 2002.

En cause la hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed), passés d'une fourchette comprise entre 0% et 0,25% en mars 2022 à celle comprise entre 5,25% et 5,50% lors de sa dernière réunion, fin juillet.

Mais les taux des prêts immobiliers pâtissent également de la hausse récente des taux obligataires, qui ont atteint jeudi dernier leur plus haut niveau depuis 16 ans, à la veille de la crise économique de 2008.

Le nombre total de biens en vente fin juillet était par ailleurs de 1,11 million de logements, en légère hausse par rapport au mois de juin mais en baisse de 14,6% sur un an. Cela représente 3,3 mois de ventes au rythme actuel.

Mais le manque de demande maintient les biens peu de temps sur le marché: en règle général ces derniers trouvent preneur en 20 jours en moyenne, alors que 74% des logements mis sur le marché trouvent un acquéreur en moins d'un mois.

afp/rp