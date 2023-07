Ce vendredi marque le début d'une semaine de publication des résultats des banques américaines pour la période d'avril à juin, le premier trimestre complet d'activité des prêteurs du pays après la faillite de la Silicon Valley Bank à la mi-mars.

Cette banque, qui figurait parmi les 20 premières au moment de sa faillite, a fait craindre à de nombreux analystes, économistes et décideurs politiques que sa disparition - et celle de deux autres grandes banques régionales dans son sillage - n'accélère le resserrement du crédit et n'aggrave encore des conditions financières qui se sont déjà considérablement durcies après plus d'un an d'augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Certains ont prédit qu'elle ferait basculer l'économie dans la récession.

Cela ne s'est pas encore produit. La croissance du crédit bancaire a commencé à ralentir au second semestre de l'année dernière et s'est encore ralentie depuis la faillite de SVB, bien que cette décélération n'ait pas été uniforme. Les prêts à la consommation sont restés relativement robustes, par exemple, tandis que certaines catégories de crédits aux entreprises ont connu des ralentissements plus importants.

Les prêteurs qui publieront leurs résultats du deuxième trimestre dans les jours à venir en diront beaucoup plus sur ce tableau encore en évolution. En attendant, voici un aperçu de l'état actuel du crédit bancaire, selon les données publiées chaque semaine par la Fed.

CRÉDIT GLOBAL

La croissance annuelle des crédits accordés par les banques américaines est tombée à son plus bas niveau depuis dix ans et devrait devenir négative d'ici peu. Le crédit global accordé par les banques américaines est divisé par la Fed en deux grandes catégories : les titres et les prêts.

Les titres, qui comprennent les obligations et autres actifs de type Wall Street détenus dans les bilans des banques, ont chuté de plus de 10 % d'une année sur l'autre, soit le taux le plus élevé jamais enregistré. Cela s'explique en grande partie par le fait que la valeur de ces titres a été fortement touchée par les hausses de taux de la Fed, car lorsque les taux augmentent, le prix des obligations diminue.

La croissance des prêts, qui représentent 70 % de l'ensemble des crédits bancaires, est restée plus stable en comparaison, mais elle montre également quelques signes de faiblesse : Les taux de croissance sont proches des moyennes historiques mais sont également en baisse dans toutes les catégories.

TYPES DE PRÊTS

La Fed répartit les prêts en quatre catégories : Les prêts commerciaux et industriels (C&I), les prêts immobiliers, les prêts à la consommation et les autres prêts.

Les prêts C&I n'ont augmenté que de 3,4 % à la fin du mois de juin, alors qu'ils avaient connu des augmentations à deux chiffres plus tôt dans l'année et qu'ils avaient atteint leur niveau le plus bas depuis un an.

En revanche, la croissance des prêts à la consommation s'est ralentie après avoir atteint un sommet en juin 2022 et a oscillé autour des niveaux prépandémiques au cours des deux derniers mois.

Dans le même temps, le marché de l'immobilier a connu une période de croissance plus longue au milieu du boom immobilier de l'ère pandémique, et continue de croître au rythme le plus rapide de toutes les catégories, à savoir 8 % par an.

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

La Fed divise cette catégorie en trois tranches : les cartes de crédit, les prêts automobiles et tous les autres prêts à la consommation.

Les prêts bancaires sur cartes de crédit sont les plus importants des trois, avec près de 1 000 milliards de dollars, un record. Son taux de croissance a toutefois atteint son maximum en octobre 2022, après deux années de fortes augmentations, et s'est modéré depuis.

Le principal frein au crédit à la consommation est le crédit automobile. La croissance annuelle a atteint un pic au début de l'année 2022 et est devenue négative en avril. À la fin du mois de juin, elle était négative de 1 %, soit le taux le plus bas depuis que la Fed a commencé à le suivre séparément en 2015. Dans le même temps, les prix des voitures d'occasion ont chuté au rythme le plus rapide depuis la pandémie, à raison de 4,2 % par an, et le coût des voitures neuves a stagné.

IMMOBILIER

L'immobilier est divisé entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial, ou CRE, et les investisseurs examineront de près l'exposition des banques américaines à l'immobilier commercial, en particulier lorsque les rapports sur les résultats commenceront à être publiés vendredi.

Les prêts immobiliers résidentiels et commerciaux continuent d'augmenter d'une année sur l'autre, mais à un rythme beaucoup plus lent. Le passage au travail à domicile pour de nombreux employés de bureau a fait baisser la demande d'immobilier de bureau, et la demande de logements résidentiels s'est affaiblie face aux taux hypothécaires élevés provoqués par les hausses de taux de la Fed.

DÉPÔTS

Les commentaires des dirigeants des banques sur les dépôts seront au centre de l'attention au cours de la saison des rapports.

L'effondrement de SVB et de deux autres grands prêteurs américains a provoqué un retrait précipité des dépôts des petites banques en particulier au mois de mars.

Les dépôts des grandes banques sont en baisse depuis plus d'un an et le taux de croissance annuel est devenu négatif en octobre dernier et a atteint -6% en avril, soit la plus forte baisse jamais enregistrée. Les baisses semblent se stabiliser, mais ne montrent aucun signe de reprise.

SE PRÉPARER À DES PERTES SUR PRÊTS

Les banques semblent s'attendre à ce qu'un plus grand nombre de leurs prêts tournent mal, les réserves pour pertes sur prêts ayant augmenté de plus de 25 milliards de dollars depuis le mois de juin de l'année dernière. Avec des taux d'intérêt plus élevés qui font grimper les coûts d'emprunt, les banques s'attendent à davantage de défaillances et les provisions pour pertes sur prêts sont les plus élevées - en dehors de la pandémie - depuis une douzaine d'années.