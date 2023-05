La roupie indienne devrait continuer à s'affaiblir cette semaine, le mouvement étant largement guidé par la force du dollar américain, tandis que les rendements obligataires devraient baisser en raison du ralentissement de l'inflation intérieure.

Une fois les chiffres de l'inflation américaine et indienne publiés, les traders suivront probablement l'évolution du billet vert pour déterminer l'orientation de la roupie.

La semaine dernière, la roupie a baissé de 0,4 % par rapport au dollar, ce dernier s'étant renforcé et la demande des importateurs ayant compensé l'afflux de capitaux étrangers sur le marché des actions indien.

Chaque fois que le dollar se renforce, la roupie se déprécie, mais la monnaie nationale ne connaît pas le même type d'appréciation lorsque le dollar s'affaiblit, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur le marché des changes chez SMC Global Securities.

"Évidemment, nous avons certains facteurs comme la RBI (Reserve Bank of India) qui intervient pour limiter l'appréciation", a déclaré Biswas.

L'intervention de la banque centrale indienne sur les marchés des changes est l'une des raisons pour lesquelles les réserves de change du pays ont augmenté pour atteindre 596 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis plus de 11 mois.

Biswas s'attend à ce que la monnaie se négocie dans la fourchette 82,40-8,50 cette semaine, les exportateurs étant susceptibles de vendre des dollars à des niveaux proches de ceux-ci, afin de limiter la chute.

Pendant ce temps, l'inflation de détail annuelle de l'Inde s'est réduite à 4,7 % en avril, son plus bas niveau depuis 19 mois, contre 5,66 % le mois précédent, principalement en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires.

L'inflation donne "une confiance raisonnable, je dirais même une bonne confiance dans le fait que la politique monétaire est sur la bonne voie", a déclaré le gouverneur de la banque centrale indienne, Shaktikanta Das, lors d'un événement vendredi.

L'inflation de détail était inférieure au seuil de tolérance supérieur de la RBI pour le deuxième mois consécutif et devrait conduire à une pause prolongée des taux directeurs.

"Bien que les risques inflationnistes liés aux perturbations météorologiques demeurent, pour l'instant, cette impression devrait inciter la RBI à maintenir une pause dans la politique de juin", a déclaré Sakshi Gupta, économiste principal à la HDFC Bank.

Le rendement de l'obligation de référence de l'Inde a terminé sous la barre clé des 7 % à 6,9938 % vendredi. Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a atteint son niveau de clôture le plus bas depuis le 7 avril 2022.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans la fourchette 6,95-7,05% cette semaine.

"Les transactions en dessous du niveau de 7 % sur l'obligation à 10 ans pourraient se heurter à une résistance à 6,80 %", a déclaré Dwijendra Srivastava, directeur des investissements - dette chez Sundaram Mutual Fund.

"Aux alentours de 6,80 %, les opérateurs commenceront à se sentir un peu mal à l'aise parce que les réductions de taux ne sont pas en vue et que l'on s'attend à une pause prolongée", a-t-il ajouté.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : L'inflation des prix de gros en Inde - 15 mai (12:00 p.m. IST) Les données mensuelles des ventes au détail aux États-Unis - 16 mai (18:00 p.m. IST) Semaine américaine au 8 mai - demande initiale d'emploi - 18 mai, jeudi (18:00 p.m. IST)